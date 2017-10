PSE preocupada por que el nacionalismo "mire con envidia" lo ocurrido en Cataluña y trate de "extrapolarlo" a Euskadi

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha dicho ver con preocupación que el nacionalismo vasco "mire con envidia a lo que está ocurriendo en Cataluña y trate de extrapolar el mismo proceso" a Euskadi. Asimismo, ha considerado que la situación política en Cataluña "ha llegado a un punto de emergencia, que no por esperada, deja de ser grave", y ha culpado de ello tanto al Gobierno español como al catalán, por "el empecinamiento de la Generalitat en un referéndum que era ilegal" y por "una actuación policial que se ha demostrado desproporcionada e innecesaria".

Mendia, que ha comparecido este martes en rueda de prensa, tras la celebración este pasado martes de la primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva, ha asegurado que le preocupa "y mucho, que haya quien desde el nacionalismo vasco mire hoy con envidia a lo que está ocurriendo en Cataluña y trate de extrapolar el mismo proceso aquí".

En ese sentido, ha afirmado que los socialistas quieren "profundizar en nuestro autogobierno, blindar nuestras competencias, y defender los derechos de los vascos", y quieren "hacerlo bien". "Queremos hacerlo desde el consenso. Preservar la convivencia entre ciudadanos y no provocar una fractura social como la que se está dando en Cataluña, que va a tardar años en repararse", ha explicado.

La secretaria general de los socialistas vascos ha asegurado que Euskadi no tiene "nada que imitar" de Cataluña, sino "más bien al contrario". En su opinión, Cataluña es "el ejemplo de todo lo que puede hacerse mal", por lo que, "si sirve como guía, es para saber qué camino no seguir".

En ese sentido, ha reconocido que no le gusta que "representantes institucionales vayan a pedir a la calle lo que no quieren para ellos, porque esta claro que en Euskadi lo que han elegido es acuerdo y legalidad, y han elegido pactar".

"No me gusta que mezclen su papel institucional con el del partido, porque, precisamente, su presencia es relevante porque son cargos institucionales, no porque son ciudadanos anónimos", ha advertido en referencia a la presencia de cargos del PNV en Cataluña durante el 1-O.

No obstante, ha considerado que "la apuesta del lehendakari es clara por la estabilidad institucional, y por el respeto al acuerdo entre los dos partidos", en referencia a PNV y PSE-EE, "porque es bueno para Euskadi, para la convivencia en Euskadi y para responder a los retos que tenemos como sociedad para los próximos años".

"En ese sentido no creo que nadie vaya a arriesgar a echar por la borda todo lo que hemos conquistado en estos años, pero son tiempos en los que ves que algunos líderes políticos expresan su admiración por lo que está pasando en Cataluña y te lleva a la preocupación", ha insistido.

En su opinión, "en Euskadi estamos bastante mejor, venimos de una época muy negra de décadas de fractura social, pero hemos conquistado un tiempo en el que la convivencia, el respeto político está yendo por un buen camino, y espero que a ningún partido se le ocurra tirar por la borda todo esto que hemos conquistado".

Mendia ha considerado que la situación política en Cataluña "ha llegado a un punto de emergencia, que no por esperada, deja de ser grave", y ha culpado de ello tanto al Gobierno español como al catalán, porque "el empecinamiento de la Generalitat en un referéndum que era ilegal, que no ofrecía garantías, y que debía ser impedido, no justifica en absoluto una actuación policial que se ha demostrado desproporcionada e innecesaria".

"Si se trataba de que la gente no votase, es evidente que no se consiguió", ha subrayado, para criticar que "lo que se hizo fue elevar la tensión, provocar graves altercados, dañar la imagen internacional del Estado y reforzar las posiciones de unos independentistas que en su huida hacia delante no tienen reparo en romper con todo, incluso con la propia convivencia en Cataluña".

Tras señalar que "el 1 de octubre ya pasó, y también el día 2 y hoy es día 3, y ese problema sigue sin resolverse", Mendia ha considerado necesario "apelar la inteligencia", así como "a la sensatez y al diálogo que han faltado en todo este tiempo".

Mendia ha asegurado que los socialistas van a seguir "apoyando al Estado de Derecho, en la defensa de la legalidad y la convivencia, a pesar de un Gobierno del PP que en todo este tiempo sólo ha evidenciado torpeza y una miopía política, que lo inhabilita para seguir liderando España".

Según ha censurado, el PP "ha dejado en el olvido la política en todos estos años, y ha fiado todo al discurso de la Ley, de su aplicación estricta", pero "los sistemas democráticos son ley pero también es política". "Ley y Política son las dos grandes patas sobre las que se sustenta la democracia, ha reiterado, para volver a apelar al diálogo y al acuerdo".

MESA DE PODEMOS

En cuanto a la propuesta de Podemos para crear una mesa que aborde el problema catalán, Mendia ha defendido que "la mesa que realmente debe servir, porque inevitablemente la solución tiene que pasar por las instituciones", es la comisión territorial en el Congreso de los Diputados propuesta por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Ése es el foro institucional en el que hay que hablar de la reforma federal, del encaje de Cataluña y de Euskadi, analizar y ver", ha dicho, a la vez que ha señalado que "lo que compete a los máximos responsables de la situación en la que estamos es que dialoguen".

A su juicio, "está claro que hay que retomar el diálogo entre las instituciones y los partidos". "Es la única vía, porque estamos condenados a entendernos, y necesitamos tiempo", ha afirmado, para apostar por "dedicar todas las horas posibles a movilizar al diálogo a todos los agentes políticos que hay en Cataluña y España con capacidad de poder ir encontrando vías de salida al problema que tenemos".

OBJETIVOS

Por otro lado, Mendia ha indicado que la nueva Ejecutiva del PSE-EE se marca como objetivos "ganar presencia en la calle, ampliar nuestra base social, extender nuestras redes", para convertirse en "la gran referencia de las políticas progresistas de Euskadi" y "volver a hacer del PSE lo que tradicionalmente ha sido, el punto de encuentro de todos esos progresistas del país que creen que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se pueden impulsar políticas de progreso".

Entre los objetivos de los socialistas vascos para los próximos años Mendia ha citado también el de "seguir afianzando nuestra labor institucional". En ese sentido, ha considerado "más que positivo" el balance de la participación del PSE-EE en gobiernos, diputaciones y ayuntamientos, porque, según ha dicho, están "marcando la orientación política de este país".

En relación al autogobierno, ha dicho que los socialistas van a seguir trabajando en la reforma de un Estatuto, "que queremos sacar adelante esta legislatura y que partirá siempre del respeto a la legalidad y la búsqueda de las mayorías más amplias y transversales posibles, aquí en Euskadi y con el resto de España, después".

La líder del PSE-EE ha afirmado que la prioridad de los socialistas en Euskadi está "en la agenda de las preocupaciones de los ciudadanos vascos y la búsqueda de soluciones".