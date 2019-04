El PSE dice que el GAL fue "absolutamente repudiable y asqueroso" y pide a EH Bildu la condena a ETA

El parlamentario del PSE-EE y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, ha calificado de "absolutamente repudiable y asqueroso" al GAL, y ha pedido a EH Bildu la condena a ETA porque "es un sarcasmo" que todavía no haya "tenido el valor" de hacerlo.

Por su parte, el representante del PP Carmelo Barrio ha asegurado que los socialistas han pedido "perdón millones de veces" por los GAL, mientras la izquierda abertzale "no lo ha hecho con ETA". Además, ha acusado a la coalición soberanista de recurrir en el Parlamento Vasco a "actitudes de la HB que amparaba y rodeaba" a la banda, en alusión al pleno en el que se aprobó la Ley de abusos policiales, en el que el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga llamó 'nazis', 'franquistas' y 'lobby infecto y asqueroso' a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).

Durante el debate de El Parlamento en las Ondas, recogido por Europa Press, Andueza ha considerado que el pasado jueves en la Cámara autonómica "se dio un paso importante que, por desgracia, quedó en un segundo plano", como fue la aprobación de la Ley "que fortalece el Estado de Derecho y la reparación de aquellas personas que han sufrido abusos policiales".

En este sentido, ha recordado que la Norma responde a un mandato de la propia Cámara con el fin de reparar a estas víctimas. Además, ha dicho que en la sesión plenaria se produjo "un espectáculo absolutamente lamentable, impropio de estos tiempos, muy propio de tiempos pretéritos".

"A cada cosa hay que llamarla por su nombre, y a los abusos policiales hay que llamarles abusos policiales, porque fueron excesos, pero al terrorismo de ETA también hay que llamarle al terrorismo, y hay que condenar el asesinato, la amenaza, la extorsión, la presión social y el terror".

Por ello, ha afirmado que, por parte de la izquierda abertzale, "todavía queda un recorrido muy importante por hacer". "No se puede ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio", ha subrayado.

Eneko Andueza ha explicado que no tiene "ningún problema en condenar el terrorismo del GAL" y lo ha calificado de "absolutamente repudiable y, si me apura, asqueroso". Del mismo modo, ha pedido a EH Bildu su "condena a ETA porque serviría para construir futuro y convivencia, y todavía no tiene valor, es un sarcasmo".

El representante del PP Carmelo Barrio ha recordado que el Partido Socialista "ha condenado al GAL millones de veces" y la izquierda abertzale "no lo ha hecho con ETA". Además, cree que la Ley de víctimas del terrorismo "es inconstitucional y que deberá ser el Tribunal Constitucional quien lo determine en su momento".

ENFRENTAMIENTO

"Pero lo que tenía que haber sido un debate político y jurídico, le sirvió a EH Bildu, como siempre, para el insulto, el enfrentamiento, etc. El portavoz de EH Bildu insultó e injurió a las personas que estaban en el público. Es la primera vez que un parlamentario insulta desde la tribuna al público de la grada", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que Julen Arzuaga llamó "nazis, franquistas y asquerosos" a las asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza, "gente que fue con normalidad a seguir el pleno, y quien diga que hubo provocación, miente como un bellaco". "Esas personas siguieron, con total respeto, el pleno", ha manifestado, para señalar que el PP protestó, y que algún parlamentario de EH Bildu "hizo una peineta" y hubo una actitud "chulesca".

"La actitud de Arzuaga me recordó a esas actitudes de la HB que amparaba y rodeaba a ETA. EH Bildu quiso llevar la estrategia de la confrontación, el insulto y la injuria", ha destacado, para calificar de "infame e indigna".

"TONO SERENO Y CONSTRUCTIVO"

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Julen Bollain ha reivindicado "el tono sereno y constructivo" que utilizó Pili Zabala --hermana de Joxi Zabala, presunto miembro de ETA torturado y asesinado por los GAL-- frente a "las malas formas y los gritos" que hubo durante el debate de la Ley de víctimas de abusos policiales.

"Lo que ocurrió es bastante lamentable, nos lleva a tiempos pasados y pretéritos. Es inadmisible que tengamos que vivir espectáculos como éste en pleno 2019. Creo que se ha faltado al respeto al Parlamento y a la sociedad vasca, pero, sobre todo, a las víctimas en sí", ha añadido.

En esta línea, ha dicho que es "una pena" que, mientras unos quieren avanzar "hacia la verdad, la justicia y reparación de todas las víctimas, otros hayan aprovechado el dolor de estas víctimas para hacer parte de su campaña electoral". "Son las víctimas las que tienen que estar en el centro y no los policías o los políticos", ha subrayado.