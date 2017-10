El PSC ve la suspensión del TC como "oportunidad" para dialogar y evitar la DUI

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha destacado este jueves que la suspensión del pleno del Parlament del lunes por parte del Tribunal Constitucional (TC) es una "oportunidad" de dialogar y evitar una declaración unilateral de independencia (DUI).

En declaraciones a los medios, ha destacado que "hay que aplazar cualquier decisión que pueda suponer un paso más en este conflicto" y dar tiempo para que fructifiquen las ofertas de mediación de las últimas horas, como la que lidera el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab).

El TC ha suspendido el pleno al admitir a trámite un recurso del PSC de este mismo jueves que pedía suspender el punto del orden del día del pleno que recogía la comparecencia del presidente del Govern par abordar la aplicación el resultado del referéndum: el tribunal ha optado directamente por suspender el pleno.

Pedret ha dicho que el PSC ha pedido amparo al TC por el acuerdo de la Mesa del Parlament para la comparecencia de Carles Puigdemont teniendo en cuenta el artículo 4 de la ley del referéndum, que establece que la Cámara declare la independencia en las 48 horas posteriores a la proclamación oficial de resultados del 1-O.

El recurso de amparo no pedía suspender el pleno por completo, sino la mención a las consecuencias del referéndum: el PSC es partidario de que Puigdemont comparezca en el pleno y que se aborde la situación política, pero no que se aproveche la intervención para sentar las bases de la DUI o proclamarla directamente.

Esto sería "un paso irreversible en la escalada del conflicto", ha avisado, y por eso ha dicho que suspender el pleno permite dar más margen de tiempo para que las propuestas de mediación puedan fructificar y se pueda emprender un diálogo.

"Cada vez están surgiendo más voces que piden que nos paremos a pensar en las consecuencias y hay que dar tiempo a que esas voces consigan interlocutar", ha destacado Pedret.

Por eso, el portavoz socialista destaca que el pleno podría celebrarse con el beneplácito del PSC si se elimina cualquier referencia a la aplicación de resultado del referéndum y se aprovecha el encuentro para abordar la situación.

EL PSC NO PARTICIPARÁ EN EL PLENO

En caso de que finalmente los grupos independentistas hagan caso omiso del TC y apuesten por celebrar el pleno manteniendo el polémico punto del orden del día, entonces el PSC contempla no participar, aunque el grupo parlamentario lo debe estudiar.

Sobre las críticas de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la decisión del TC y la alegación que ha hecho de que el pleno todavía no se había convocado, Pedret ha dicho que "no es muy institucional opinar sobre iniciativas" que promueven los grupos y que el pleno puede no haber estado convocado formalmente pero ya tenía fijada la fecha y el orden del día.