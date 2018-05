El PSC está en "sintonía" con el PSOE y sus planteamientos sobre Torra

En rueda de prensa en la sede del partido, ha defendido las declaraciones y las propuestas del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en relación a Torra: "Decir las cosas tal y como son siempre ayuda".

Sánchez calificó a Torra como el Le Pen catalán y le comparó con Vox, algo que, según Illa, el PSC comparte porque "es lo que se deduce de los textos" del presidente.

Illa ha añadido que Torra tiene más de 400 artículos y escritos con expresiones "supremacistas y racistas" preocupantes y que debería desmentir.

Por eso, el PSC ve "acertado" que Sánchez también haya propuesto reformar la ley para endurecer las sanciones contra los cargos públicos que cometan discriminación por racismo o xenofobia.

También comparte la propuesta de Sánchez de debatir como actualizar el delito de rebelión en el Código Penal: "Se ha de abrir una reflexión sobre los delitos contra la Constitución, ahora pensados para hechos de etapas anteriores que se han de adaptar a la realidad del siglo XXI".

NUEVO GOVERN

Y ha criticado las dos primeras actuaciones de Torra: tomar posesión de manera "semiclandestina" y nombrar consellers a presos y a soberanistas que están en el extranjero.

Illa ve un Ejecutivo "de segunda división y manchado por la provisionalidad y la supeditación a estructuras inexistentes como el Consell de la República", además de poco paritario.

Sobre que el Gobierno central no haya publicado los nombramientos en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), ha recordado que se ha pedido un informe jurídico y ha pedido esperarlo.

Lo que ve claro es que es un error gravísimo nombrar a cuatro consellers que no pueden ejercer plenamente ni desde Catalunya: "Esto desmiente la voluntad expresada por Torra de diálogo. Le pedimos que rectifique y, si no, que vea que se dilata el 155 y que es responsabilidad suya".

Y en este sentido, ha dicho que no sorprende que el Tribunal Supremo descarte dar permiso a Jordi Turull y Josep Rull para tomar posesión: "Es de sentido común. Lo dice incluso el Consell de Garanties Estatutàries, que las personas en prisión preventiva no están en condiciones de ejercer en plenitud".

ALTERCADOS EN LA PLAYA DE CANET

Preguntado por los altercados en la playa de Canet (Barcelona) al enfrentarse dos grupos por cruces amarillas, Illa ha defendido que "no puede haber ningún intento de colonización o hegemonización del espacio público, que es compartido".

"Condenamos los hechos porque las playas, las calles y las plazas tienen que ser de todos y tener neutralidad", ha añadido, pidiendo respeto para los que piensan distinto en Cataluña.

Sobre que no dejaran a Quim Torra estar en el espacio de autoridades del Aeropuerto de Barcelona al ir a Madrid según ha dicho el propio presidente, Illa ha afirmado que no le consta pero que Torra "es el presidente de la Generalitat, guste o no, y debe poder tener derecho al uso de espacios públicos que le corresponden".