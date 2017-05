El PSC ve un "escándalo" que Forcadell apele a su inviolabilidad parlamentaria

El secretario segundo de la Mesa del Parlament, David Pérez (PSC), ha calificado de "escándalo" que la presidenta, Carme Forcadell, y otros compañeros de la Mesa investigados por el proceso soberanista se acojan a su derecho a la inviolabilidad parlamentaria al declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

"Decir que hay políticos que no están sujetos a jueces y tribunales es un escándalo", ha dicho el diputado socialista en una entrevista de Europa Press.

Cree que este principio hace referencia a la opinión y las intervenciones de los diputados --que deben ser libres y respetadas--, "pero esto no exime de las decisiones que se pueden llegar a tomar".

"No puedes decidir que vas a tomar decisiones que no van a estar sujetas a ningún otro poder, juzgado o tribunal" porque te ampara la inviolabilidad parlamentaria, porque no es así, ha criticado.

Sobre la posibilidad de que inhabiliten a Forcadell y a los miembros soberanistas de la Mesa --Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet (JxSí) y Joan Josep Nuet (SíQueEsPot)--, Pérez señala que no le corresponde a él juzgarles, pero que "a veces han hecho cosas que no se podían hacer".

"Teníamos el deber de impedir o paralizar algunas de las determinaciones que se han tomado" en el Parlament a instancias del TC y ellos no lo han hecho, especialmente Forcadell, ha apuntado.

Si inhabilitan a Forcadell o a alguno de estos investigados, Pérez ha recordado que deberán abandonar su cargo siempre que la sentencia sea firme --pudiendo seguir en él hasta que no haya posibilidad de recurrir-- y que el mecanismo de substitución está recogido en el reglamento del Parlament.

"No se produce ningún vacío legal; tampoco si se inhabilita a toda la Mesa", aunque prevé que esto no ocurrirá y que no serán inhabilitados ni él mismo ni el miembro de Cs en la Mesa, el vicepresidente segundo José María Espejo-Saavedra, porque ambos se han desmarcado siempre --oralmente y por escrito-- de cualquier actuación de despliegue del proceso soberanista contraria a las indicaciones del TC.

Además, afirma que "en ningún momento" ha desobedecido ninguna de las decisiones del TC como sí ha hecho Forcadell, de quien defiende su actuación en los temas no vinculados con el proceso soberanista.

Pérez se ha desmarcado de las críticas de algunos grupos a Forcadell por no ser parcial en los debates y favorecer a los grupos independentistas: "No comparto la idea de que no ha sido neutral a la hora de dirigir el pleno. No creo que esté dirigiendo el pleno de manera no ecuánime".

"EL ESTADO HABRÍA ACTIVADO OTRAS VÍAS"

El diputado socialista considera que la situación judicial de Forcadell y sus compañeros de Mesa sería muy parecida de no haberse modificado la normativa del TC para darle capacidad de actuación ante vulneraciones de sus propias resoluciones, estableciendo sanciones o suspender de funciones a los responsables.

"A pesar de que el TC no tuviera esa competencia, que nosotros no compartimos, seguramente se hubieran activado otras vías desde el Estado" contra los miembros de la Mesa en un contexto cuya solución pasa por el diálogo, la negociación y el pacto, ha defendido.

También cree que la sentencia no se conocerá "este año, sino que va a ser un proceso con un calendario a medio o largo plazo" como evidencia que se haya decidido acumular las investigaciones en una causa compleja, por lo que no prevé que el proceso judicial acelere la convocatoria de un referéndum previsto para septiembre.