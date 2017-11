El PSC ficha para sus listas a dirigentes de las principales entidades no soberanistas

El PSC incluirá en puestos simbólicos de sus listas electorales para las elecciones del 21 de diciembre a dirigentes de las principales entidades no soberanistas, como el vicepresidente de SCC, Àlex Ramos; el presidente de Tercera Via, Mario Romeo, y los fundadores y representantes de Tercera Via Victoria Camps, Beatriz Silva y Carme Valls.

Lo ha anunciado el líder del PSC, Miquel Iceta, en su intervención en el Consell Nacional del partido en el que se ratificarán las candidaturas para las elecciones del 21 de diciembre y se aprobará el programa electoral.

Iceta ha reivindicado que las listas del PSC son muy transversales y aglutinan un amplio espectro del catalanismo "de centro y de izquierdas" con el objetivo de dar amparo a todos los ciudadanos catalanistas.

Lo constatan incorporaciones de independientes procedentes del sector sindical, como el exsecretario general de Unión Sindical Obrera (USO) Manuel Zaguirre, Marcos Delgado y Juan Carlos Fernández López (UGT) y Manuel Gómez Acosta (CC.OO.).

Las listas también serán reflejo del acuerdo entre el PSC y Units per Avançar: el exdirigente de Unió Ramon Espadaler será el número 3 por Barcelona y la exportavoz democristiana Montserrat Surroca la 2 por Girona.

Además, el portavoz de la formación heredera de la extinta Unió Carlos Losada irá en puestos simbólicos, Joan Caballol será el 3 por Tarragona y David Pampols, el 3 por Lleida.

La lista la cerrará el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, a quien Iceta ha agradecido su aportación: "Conviene fortalecer el catalanismo no independentista para dar respuesta a los catalanistas hartos de coleccionar fracasos que saben que el avance de Catalunya requiere unidad".

Iceta ha ensalzado la potencialidad de la lista del PSC y ha bromeado sobre su gran transversalidad: "¿Quién es capaz de unir en una misma candidatura a Villarejo y Espadaler? Miquel Iceta".

Cuando gente tan diversa es capaz de unirse, ha proseguido, significa que el momento es muy excepcional y que el "PSC se ha ganado el mérito colectivo de poderlo hacer".

HEREU, GISPERT Y BALLETBÓ

En las listas también habrá históricos socialistas, también en puestos simbólicos, como Jordi Hereu, Núria Gispert y Anna Balletbó, mientras que el alcalde de Lleida y presidente del PSC, Àngel Ros, y el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, cerrarán las candidaturas de sus respectivas provincias.

El PSC incorpora a numerosos independientes y representantes de un amplio arco catalanista, pero en ningún caso "renuncia a las siglas": el objetivo es reunir el máximo número de sensibilidades para ganar las elecciones desde el centroizquierda y dar un vuelco al Govern.

Además, las listas tendrán un marcado perfil social, con la incorporación de la activista federalista y feminista Beatriz Silva como número 4 de la lista por Barcelona.

EL GRUPO PARLAMENTARIO SE MANTIENE

El hasta ahora grupo parlamentario del PSC se mantiene casi intacto: Eva Granados será la 'número 2' por Barcelona haciendo tándem con Iceta y reforzando el perfil social de la lista.

Se mantienen también Ferran Pedret (5), seguido de Alícia Romero, Jordi Terrades, Assumpta Escarp, David Pérez, Esther Niubó, Pol Gibert, Marta Moreta, Raúl Moreno, Eva Martínez, Juan Luís Ruiz, Maria Mas y David Donaire: las listas son cremallera y son paritarias.

El líder en Girona volverá a ser Ramon Bruguera, en Lleida repite Òscar Ordeig y en Tarragona la líder será Rosa Maria Ibarra, seguida de Carles Castillo como 2.

"FÓRMULA IMAGINATIVA"

Iceta ha dicho que el PSC ha buscado una "fórmula imaginativa" basada en mantener sus siglas e incorporar a representantes de Units per Avançar e independientes de otros sectores.

"El PSC es un partido generoso y abierto, que ha sabido sumar y ahora quiere multiplicar. Se debe dejar atrás el sectarismo" y el PSC se centrará en eso, ha zanjado.