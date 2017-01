El PSC, convencido de que mañana habrá acuerdo con el PSOE porque hay "buena disposición" para ello

"Estoy segura, porque cuando uno tiene voluntad de entenderse, lo normal es que se entienda", ha respondido Cunillera a preguntas de los periodistas a las puertas de Ferraz, donde asiste a la primera reunión de la Gestora como miembro del PSC.

Eso sí, ha defendido que hay que "dejar que los tiempos vayan transcurriendo, que los debates se hagan con tranquilidad, con paciencia y sobre todo con el interes de que salga bien". "Yo estoy segura de que saldrá bien", ha remachado.

Cunillera ha insistido en que no tiene "la más mínima duda" de que todos los miembros de la comisión bilateral comparten "esa voluntad y esas ganas de acuerdo", por lo que "no puede salir mal".

Por su parte, no ha querido pronunciarse sobre el resultado de ese acuerdo ni sobre la decisión de que los militantes del PSC puedan participar en las primarias para la Secretaría General del PSOE si se apuntan a un censo previo.

DICE QUE SE HA "ENTERADO POR LA PRENSA" DE LA SOLUCIÓN PARA PRIMARIAS

"Sería muy pretencioso por mi parte hablar de algo que me he enterado por la prensa", ha contestado Cunillera, que ha admitido que no tenía información sobre esta posibilidad, aunque le ha restado importancia.

Según ha dicho, son los miembros de la comisión bilateral los que van a hablar de este asunto, porque son ellos los que tienen el "encargo de encontrar este camino de acuerdo" que han tenido "durante casi 40 años". "Fuera de esto, todo lo demás es ruido", ha apuntado para después subrayar que ella acude a Ferraz "a hacer trabajo" no a "hacer más ruido".

Ella, ha dicho, es "una chica nueva" en la Gestora que llega para "ayudar a que esto se distienda". "Nosotros tenemos, desde el PSC, toda la voluntad del mundo para que, si hay algún problema, se resuelva, para que seamos capaces de contribuir para construir una alternativa al PP", ha recalcado.

Por eso, ha insistido en que su "disposición" en la Gestora es ésta, mostrar "buena voluntad y disposición". "En aquello en que haya algún problema, tenemos toda la decisión y las ganas de que se resuelva", ha defendido.