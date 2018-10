El PSC asegura que la Crida es una forma de "alargar el engaño de una vía muerta"

En rueda de prensa este lunes, ha defendido que la Crida "pretende esconder un partido político que no parece que tenga un apoyo mayoritario en el independentismo" y ha añadido que se presentó en el aniversario de la declaración de independencia en el Parlament, que ha calificado de gran engaño.

"Iniciativas como el Consell de la República son una respiración asistida de un proceso muerto, que solo intenta autoengañarse", y ha subrayado que la DUI fue un fracaso colectivo, de los independentistas y del PP, al que ha acusado de no escuchar y de querer combatir el problema desde la vía judicial.

Preguntado por las declaraciones que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que dijo al presidente Sánchez que su crédito político se había acabado, durante la presentación de la Crida, Collboni ha respondido que el socialismo seguirá defendiendo el diálogo "mientras los hechos demuestren lo contrario. Lo otro son proclamas de fin de semana".

El dirigente socialista ha defendido el diálogo que el PSC ha propuesto en el Parlament con todas las fuerzas políticas, y ha valorado el apoyo de las fuerzas soberanistas, pero ha criticado que Cs se niegue a estar presente: "Con su negativa a participar en una mesa de diálogo demuestran que lo que en realidad quieren es reavivar el conflicto para sacar réditos políticos y electorales".

BOLSONARO EN BRASIL

Collboni ha dicho que la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones en Brasil "no es una buena noticia y supone un riesgo" y ha destacado que este resultado es motivo de reflexión para los demócratas del mundo, ya que ha subrayado que ganar unas elecciones democráticamente no convierte al líder brasileño en demócrata.

Para él, el populismo también tiene su reflejo en Catalunya, aunque ha matizado después que "no pretendía hacer una analogía automática" con el recién elegido presidente de Brasil, sino expresar que parte del independentismo defiende soluciones simples para problemas complejos.

"CONFUSIÓN DE ELECTORADO"

También ha criticado a los comuns: "No saben si son independentistas o no", y ha asegurado que su formación es clara y representa la izquierda federal no independentista en Cataluña y que es algo en lo que están de acuerdo todos sus miembros.

"Confundir al electorado enviando unos mensajes para hacer seguidismo de las tesis independentistas provocan problemas como los que ahora tienen los comuns" y ha reiterado que el debate, un año después de octubre de 2017, ha reafirmado a su partido en que la vía es el diálogo.