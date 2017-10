El PSC apuesta por agotar el diálogo y no dará un "cheque en blanco" al PSOE por el 155

En declaraciones a los periodistas y preguntada por si el PSC asumirá la decisión del PSOE, ha afirmado: "Depende de la decisión que tome el PSOE. Lo tendremos que ver. En estos momentos no le daremos un cheque en blanco al PSOE".

Ha afirmado que el PSOE está hablando con el Gobierno central sobre el 155, pero que "no se ha tomado ninguna decisión", y ha emplazado a esperar hasta que el Consejo de Ministros decrete su aplicación, ver cuál es la intervención, el apoyo que le puede brindar el PSOE y lo que el PSC acuerda.

Ha asegurado que el PSC no apuesta por el 155: "No creemos que ni el 155 ni la DUI sean soluciones para España y para Catalunya. No apoyamos una ni la otra de momento", y ha remarcado que seguirán por la vía del diálogo hasta que se realice el pleno de Senado.

"Nos gustaría que no se llegase a aplicar" el 155, ha dicho, afirmando que se entraría en una senda desconocida.

Ha asegurado que el PSC ha apostado en todo momento por el diálogo y que, en caso de aplicarse el 155, sea para convocar unas nuevas elecciones, aunque acto seguido ha remarcado que "mejor" sería que las convocase el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante una legislatura que ve agotada.

Ha considerado viable que se pueda llegar a un mínimo denominador común entre el Gobierno central y el catalán, y ha considerado que todavía hay tiempo para alcanzar acuerdos, "aunque sean pocos", apuntando que uno de ellos podría ser la convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont.