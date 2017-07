El PSC ve "apropiado" que el Gobierno controle el gasto del Govern a través del FLA

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha calificado de "apropiado" que el Gobierno quiera controlar el gasto del Govern y condicionar el ingreso del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat no destine partidas a la organización del referéndum del 1-O.

En una rueda de prensa tras la reunión de la permanente de la ejecutiva del partido, Illa ha explicado que la dirección socialista ve con "preocupación y tristeza la permanente presunción de ilegalidad" de la Generalitat que considera que provoca que el Gobierno tenga que adoptar estas medidas.

"Cualquier medida que tienda a que el dinero no se destine donde no se debe es apropiada", ha reiterado el secretario socialista que ha aclarado que la aplicación de la ley por sí sola no va a solucionar la situación en Cataluña.

Illa ha defendido la vía del diálogo, la negociación y el pacto para desbloquear la situación entre el Ejecutivo español y el catalán, y ha puesto como ejemplo la actitud de las administraciones locales, autonómicas y estatales las Olimpiadas de Barcelona 92, cuya efeméride se cumple este martes.

Sobre que el presidente de la Generalitat haya reiterado este lunes que no cumplirá una inhabilitación del Tribunal Constitucional por el 1-O, Illa le ha advertido que "fuera de la ley solo hay arbitrariedad y caos".

"Todos estamos obligados a cumplir un marco de convivencia que tenemos a través de la ley, especialmente los cargos electos y en particular el presidente", ha avisado y ha lamentado que el líder del Ejecutivo catalán hable de desoír a los tribunales y saltarse las leyes cuando éstas no le convienen.

Para el secretario de organización del PSC los datos de las últimas encuestas publicadas reflejan que la realidad sociológica en Catalunya no ha variado: "La mayoría de la gente quiere un acuerdo y no la ruptura".

Acusa al Govern de haber generado un discurso para elegir entre la dicotomía inmovilismo-rupturismo, una premisa que ha tachado de falsa y que ha afirmado que cambia cuando a la gente se le da a escoger entre inmovilismo, rupturismo y reformismo: "Escogen reformismo".

RESULTADOS DEL CEO

En concreto se ha referido a la encuesta del CEO publicada el viernes que arrojaba que una mayoría de catalanes son contrarios a la independencia de Cataluña --el 49,1% la rechaza por el 41,1% que la avala--, pero como una parte de los contrarios no está dispuesto a ir a votar, el sondeo también concluye que el 1 de octubre ganaría el 'sí' a la independencia con el 62,4% de los votos.

Preguntado por la información que ha publicado este lunes el diario 'El Español' que relata que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, creó "una red para amañar contratos públicos de forma sistemática" valorada en 500 millones de euros, ha sostenido que el expresidente tiene que dar explicaciones.

Le exige explicaciones no sólo por esa información, sino por todas las que han trascendido sobre el caso 3% de presunta financiación irregular de CDC a través del cobro de comisiones por concesión de obra pública: "Su silencio es ensordecedor".