PSC y la antigua Unió sellan una alianza "por el 'seny' y el catalanismo"

El PSC y Units per Avançar (la antigua Unió) han sellado este miércoles una 'Alianza por el 'seny' y el catalanismo" por la que varios miembros del nuevo partido se integrarán en las listas del PSC para las elecciones, con el objetivo de defender juntos una Cataluña con más autogobierno, más cohesionada y económicamente estable.

Lo han explicado en rueda de prensa el líder del PSC, Miquel Iceta, y el presidente de Units per Avançar, Oriol Molins, que han defendido que "en otras circunstancias se iría por separado a las elecciones defendiendo proyectos distintos" pero que es momento de unir fuerzas a favor del catalanismo y de recoser costuras rotas los últimos años.

Iceta ha dicho que el 'número 3' de la lista por Barcelona será con toda probabilidad el exlíder de Unió y exconseller Ramon Espadaler --la propuesta debe ratificarla el viernes el Consell Nacional-- y que habrá otros representantes de Units per Avançar, como el 'número 2' de Girona y el 3 de Tarragona y Lleida, entre otros.

Units se integrará en el grupo parlamentario del PSC y habrá un comité de enlace: Iceta y Molins han destacado que se podrán producir votaciones diferenciadas en el Parlament pero han dicho que trabajarán para ir lo máximo de unidos posible.

"Lo que hace grande este pacto es que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para recuperar el catalanismo y fortalecer Cataluña", ha dicho Iceta, que ha ensalzado la figura de Espadaler como un referente necesario para la política catalana.

Tanto el líder socialista como el de Units per Avançar han dicho que el 21-D no son unas elecciones normales pero han negado que sean un plebiscito, sino una oportunidad para "recuperar Cataluña y hacer avanzar el país, algo que solo puede hacerse desde la unidad".

LISTAS: "HABRÁ MÁS DE UNA SORPRESA"

Iceta descarta que el PSC alcance acuerdos electorales con otra formación, pero sí ha dicho que quiere listas muy transversales que incorporen sensibilidades catalanistas muy diversas: "Habrá más de una sorpresa".

Preguntado por si el PSC renuncia a crecer por la izquierda pactando con antiguos dirigentes de Unió, Iceta ha dicho que "PSC y renuncia no ligan, porque el PSC no renuncia a nada" sino que busca la máxima unión, que ahora pasa por defender el catalanismo no independentista desde todas las vertientes.

Tanto el PSC como Units quieren recuperar las instituciones catalanas intervenidas y recomponer el "consenso interno dentro de Cataluña para después negociar una mejor relación con el resto de España", así como animar a las empresas que han cambiado su sede social a regresar.

"Este país necesita mucha concordia y nuestro acuerdo es el primero entre fuerzas del catalanismo" que, aunque tienen proyectos políticos distintos, se han unido para defender ejes básicos en un momento excepcional, ha destacado Iceta.

Molins ha dicho que, si Iceta es el próximo presidente de la Generalitat, "se multiplican las posibilidades de pacto" y que su figura ayuda a la concordia y la paz social.

Ambas formaciones han llegado a cuatro objetivos de legislatura que trabajarán desde el Parlament: reformar la Constitución, "votar un acuerdo y no pactar una votación", dejar sin efecto la aplicación del 155 y defender la Ley de Educación de Cataluña (LEC).

CRÍTICAS A LOS 'COMUNS'

Iceta ha dicho que el PSC y los 'comuns' han trabajado juntos en el Parlament menos cuando el partido que hasta ahora lideraba Lluís Rabell "se dedicaba a hacer de monaguillo del independentismo".

"Tanto que criticaban el 155, y ahora han sido ellos los que se lo han aplicado a Fachin. Por lo tanto, menos lobos, Caperucita", ha espetado Iceta sobre los 'comuns', a quienes considera que el PSC lleva 'dos piscinas de ventaja', ha dicho textualmente.