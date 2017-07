El PSC alerta de que la ley del referéndum "no ofrece ninguna garantía democrática"

En rueda de prensa, ha criticado que la ley del referéndum "no cumple jurídicamente y legalmente los principios democráticos", ya que no se ampara en la jerarquía jurídica de la Constitución y del Estatut, de manera que ha advertido de que la Mesa no debería admitir la ley a trámite y ha recordado que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ya dictaminó que la Ley del Código Tributario vulneraba la Constitución por el mismo motivo.

JxSí y la CUP han registrado este lunes en el Parlament la ley del referéndum, con la que quieren convocar, organizar y celebrar el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Catalunya, y han pedido tramitarla por el mecanismo de "urgencia extraordinaria".

Romero ha advertido de que, pese a que la ley se apoya en el concepto internacional de derecho a la autodeterminación, "lo que está reconocido por Naciones Unidas no es aplicable en Cataluña en ninguno de sus supuestos".

También ha criticado que le ley establece un régimen electoral, pero que "no respeta" el artículo del Estatut, que determina que son necesarios dos terceras partes del Parlament para aprobar una ley electoral, y ha recordado que el CGE avisó de que la Generalitat no tiene competencias para convocar un referéndum.

Además, ha calificado algunos de los elementos de la ley como nada democráticos, como el censo, que ve como ilegal porque cree que la Generalitat no tiene competencias para hacerlo, que no haya representación del poder judicial, y que el quórum para establecer el resultado es "escaso", ya que con un voto de diferencia se gana el referéndum.

Romero ha asegurado que el reglamento del Parlament "deja muy claro" que la ley del referéndum no se puede tramitar por lectura única, de manera que ha destacado que, si JxSí y la CUP deciden presentarla por este mecanismo, el PSC presentará un recurso al Tribunal Constitucional (TC).