El PSC insta al Govern a admitir que acata la interlocutoria sobre los diputados suspendidos

En el pleno de este martes para abordar la suspensión de estos diputados procesados por presunta rebelión, ha acusado al Ejecutivo de "engañar a la gente" y escenificar, ya que a su juicio los diputados han sido suspendidos automáticamente, porque no cobran sueldo ni pueden emitir su voto ni pueden presentar iniciativas parlamentarias.

"Solo pueden hacer una cosa: cumplirla. No podemos votar una resolución judicial, y, si sale que 'no', no la aplicamos", ha defendido Romero, que ha acusado al Govern de no respetar la separación de poderes y de querer crear una república que tampoco la respete.

También ha asegurado que no había acuerdo entre las fuerzas de la mayoría independentista, ya que "hay diputados de primera y de segunda, y Puigdemont es de primera", por lo que les ha pedido que reconozcan que el problema lo tienen entre ellos, y que acaten la resolución.

Ha criticado que "en este juego tramposo se sume el partido de Colau", en referencia a CatECP, y ha recordado que el informe del letrado mayor Joan Ridao de la comisión del Estatuto del Diputato decía que el pleno debía aprobar el dictamen sobre la suspensión por mayoría absoluta y no simple, como finalmente está previsto hacer.