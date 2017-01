El PSC critica a ERC y la CUP por no impedir que los Presupuestos "huelan a derecha"

La diputada del PSC en el Parlament Alícia Romero ha criticado a ERC y a la CUP por no unir sus fuerzas ante el PDeCAT para impedir que los Presupuestos 2017 "huelan a CDC y a la derecha catalana", ya que no incrementan la presión fiscal a las rentas altas ni cuentan con las políticas sociales que necesita Cataluña.

En rueda de prensa este martes en el Parlament acompañada del también diputado Ferran Pedret, ha destacado que el PSC comprende que el PDeCAT no quiera subir impuestos a los catalanes con las rentas más altas porque "son quienes les votan", pero no entiende que ERC y la CUP no presionen para hacerlo en beneficio de los ciudadanos con menos recursos.

"Es injustificable. ¿Qué está haciendo ERC en este Govern?", se ha preguntado Romero, que también ha augurado que la CUP antepondrá el referéndum a las necesidades sociales y acabará votando favorablemente a unas cuentas que, a su juicio, no tienen nada que ver con los valores que defienden los anticapitalistas.

Romero considera que la última propuesta presupuestaria del Govern a la CUP es totalmente insuficiente pero servirá para que los 'cupaires' puedan "tapar sus vergüenzas" y justificar su 'sí' a las cuentas.

También se ha preguntado de dónde salen los recursos extraordinarios para sufragar las nuevas medidas que plantea el Govern a la CUP, centradas principalmente en incrementar el profesorado y asegurar la Renta Garantizada de Ciudadanía: "Esto aparece gracias al 1% del objetivo de déficit que ha aumentado el Estado".

CONFUSIÓN ENTRE PARTIDO Y GOVERN

Ferran Pedret ha valorado la conferencia sobre el referéndum que darán este martes en el Parlamento Europeo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, destacando que es legítima pero que genera dudas sobre si es un ejemplo de la "confusión entre partido e instituciones que tan normalizada estaba con CDC" gobernando.

De hecho, ha avanzado que el PSC registrará una batería de preguntas parlamentarias para esclarecer si la conferencia en Bruselas es un acto organizado por PDeCAT y ERC apoyado por el Govern, o al revés: "Es raro que un acto convocado con logos de partidos luego tenga publicidad institucional de la Generalitat en la prensa".

Los socialistas catalanes quieren saber cuánto ha costado esta campaña publicitaria y si está justificada, recordando que otros líderes catalanes también han llevado a cabo conferencias en Bruselas "y no han contado con este apoyo".