El PSC ve a Cs "inhabilitado" como alternativa por ser la "marca blanca" del PP

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha tachado a Ciudadanos (Cs) de "marca blanca" del PP, por lo que a su juicio queda "inhabilitado políticamente hablando para poder liderar una alternativa" al independentismo en Cataluña.

En declaraciones a Efe, Illa ha acusado a Cs de dar apoyo a un "Gobierno muy corrupto" que impulsa "políticas muy conservadoras" y que arrastra casos de corrupción que "ponen la piel de gallina".

"Ciudadanos es la marca blanca del PP, da apoyo a un Gobierno de derechas muy ahogado por los temas de corrupción. Y, en Cataluña, nadie que sea marca blanca del PP puede aspirar a encabezar una alternativa", ha insistido.

Según Illa, en las próximas elecciones catalanas el "dilema" será elegir entre el "continuismo" que representa el presidente de ERC y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, o el "cambio" que abandera el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Salvador Illa ha dejado entrever que los socialistas no se plantean reeditar un gobierno tripartito como el que compartieron entre 2003 y 2010 con ERC e ICV-EUiA, por incompatibilidad de objetivos con los independentistas: "El PSC no llegará a ningún acuerdo con nadie que no tenga claro que hay que pasar página a estos cinco años".

A su juicio, "Junqueras es más de lo mismo, es el continuismo estéril" del proceso soberanista, mientras que Iceta encarna "un cambio para buscar un diálogo y una negociación que culmine con un nuevo acuerdo entre Cataluña y España".

Para Illa, "hay que pasar página de este planteamiento político en el que se encuentra Cataluña desde hace cinco años, que es una noria que da vueltas pero no se mueve de su sitio".

"Si los catalanes quieren cuatro años de más de lo mismo, su opción es Junqueras. Si quieren cambiar este camino que no ha conducido a ninguna parte en cinco años y quieren ensayar la vía del acuerdo, de la reforma federal de la Constitución, tendrán que inclinarse por Iceta", ha insistido el secretario de organización del PSC.