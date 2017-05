PSOE. SÁNCHEZ MANTIENE EN SU PROYECTO REFORMAR LA CONSTITUCIÓN PARA PERFECCIONAR LA PLURINACIONALIDAD DE ESPAÑA

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez presentará mañana el proyecto final con el que concurrirá a las primarias del partido, en el que mantiene la referencia de acometer una reforma de la Constitución para perfeccionar la plurinacionalidad de España.

Según indicaron fuentes del equipo de Sánchez a Servimedia, el texto del documento no se ha modificado en lo que se refiere al apartado que recogía una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, que debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución.

Desde que en febrero presentara el documento 'Por una socialdemocracia, el proyecto ha ido recibiendo cientos de enmiendas de simpatizantes socialistas hasta el punto que, a última horas del miércoles, seguían todavía ajustando el proyecto con el que Sanchez se presenta a las primarias para liderar el PSOE

Este aspecto del documento de Sánchez despertó críticas entre sectores del partido porque los contrarios a ella argumentan que la Declaración de Granada -en la que se detalla el modelo territorial que defiende el PSOE- no contempla una reforma de dicho artículo.

Por su parte, desde la candidatura del ex secretario general se ha ahondado en esta tesis hasta el punto que el propio Sánchez afirma que “España es una nación de naciones y Cataluña es una nación”, cuando durante su etapa al frente del PSOE no utilizaba estos términos.

Sánchez presentará el documento este jueves por la tarde en Madrid en un acto en el que, además de Sanchez, participarán Manuel Escudero, José Félix Tezanos, la exministra Cristina Narbona y la diputada Margarita Robles.

