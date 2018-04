LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS ADVIERTE DE LA OBLIGATORIEDAD DESDE MAYO DE LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA

Google Plus

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, dijo este martes en el Foro de la Nueva Economía que no habrá “moratoria” para aplicar en España desde el próximo 25 de mayo el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que modifica sustancialmente la normativa en vigor.



La responsable de la AEPD se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que fue presentada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En este sentido, la directora de la AEPD explicó que no hay marcha atrás ni “moratoria” posible para que el Reglamento General de Protección de Datos pase el próximo 25 de mayo a aplicarse tanto en España como en el resto de países de la UE.

A este respecto, España explicó que el Reglamento comunitario traerá un “cambio sustancial” respecto a la normativa actual en España, que es la Ley de Protección de Datos, cuya actualización debaten también los partidos en el Congreso.

“PRIVACIDAD POR DEFECTO”

España explicó que la regulación europea permitirá aumentar la “confianza” en la economía digital, aunque establecerá la “privacidad por defecto”, con lo que lo que organismos públicos y los particulares deberán adaptarse.

No obstante, se refirió a que el Reglamento de la UE cuenta también con “flexibilidad” para que las empresas puedan adaptarse según su “modelo de negocio”.

Señaló que “no es un cambio sencillo” y recomendó por ello que empresas y administraciones contraten “delegados de protección de datos”, que se encarguen de vigilar el cumplimiento de esta regulación.

Al mismo tiempo, sobre el caso de Facebook y su cesión de datos con fines políticos a la empresa Cambridge Analytica, la directora de la AEPD explicó que su institución está investigando este asunto en coordinación con la UE y con el Reino Unido.

Asimismo, se refirió a que consta que por esta filtración de datos pueden haberse visto afectados unos 137.000 españoles, de los que 44 se bajaron la aplicación que está en el origen del escándalo, ya que facilitaba datos personales y de los contactos del usuario que se la descargó.



