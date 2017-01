EL PDECAT PROPONE TIPIFICAR COMO DELITO LA DENEGACIÓN DE AUXILIO EN CARRETERA

El Pdecat registró este martes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar el actual Código Penal e incluir la denegación de auxilio en carretera tras una falta leve, que ahora las víctimas tienen que tramitar por la vía civil, "mucho más larga y costosa".

La diputada nacionalista Lourdes Ciuró explicó que la normativa actual despenaliza las imprudencias leves, causen víctimas mortales o no, y que "en los casos en que la víctima muere en el acto, no se puede imputar el delito de omisión del deber de socorro al conductor, a pesar de que éste se dé a la fuga".

El Partit Demòcrata Europeu Catalá pide, mediante esta iniciativa, que se recupere y se castigue el delito de omisión del deber de socorro, por lo que el abandono de una víctima en la carretera no quede impune.

"Este fue el caso de Óscar Bautista, pero ha habido otros y seguirán habiendo hasta que no se modifique el Código Penal", lamentó Ciuró, quien recuerda que ese caso fue especialmente flagrante porque "el conductor se dio a la fuga y, a pesar de que fue detenido después, el atropello del ciclista y consecuente muerte se consideró como una falta y no se celebró ningún juicio".

