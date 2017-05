RAJOY PROMETE “HUIR DE LA BRONCA” Y RECLAMA “UN POQUITO DE GENEROSIDAD” A LA OPOSICIÓN

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió este sábado a “huir de la bronca” y a no meterse en “problemas” con la oposición, a la que, sin embargo, sí reclamó “un poquito de generosidad y grandeza” para rubricar acuerdos en beneficio del interés general de los españoles.

El líder del PP se pronunció en estos términos al clausurar en Santa Cruz de Tenerife el VIII Congreso insular, donde defendió que si “somos positivos, actuamos con sentido común y somos capaces de acordar, esto puede ir muy bien en el futuro”.

No obstante, avisó de que para acordar se requiere “ceder un poco aquí, no mirar demasiado hacia el otro lado, ponerse en el lugar del otro y un poquito de generosidad y grandeza”. “Y esto es lo que necesita España en estos momentos”, recalcó el jefe del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, aseguró que huirá de la bronca, pese a que “hay gente a la que le gusta vivir en ella y que vive de contar lo que va mal”. “Nosotros no queremos vivir, como otros, de las malas noticias. Trabajamos para que haya buenas noticias, en positivo y para arreglar los problemas de la gente”, reseñó.

“Yo soy español y me lo creo”, manifestó, antes de subrayar que este es un país “de los mejores del mundo” y “de primera”, aunque haya “cosas que fallan”. “Perfectos yo solo he visto algunos que hay en el Congreso de los Diputados”, apostilló con ironía. “Estemos orgullosos de nuestro país”, pidió.

Advirtió de que “si alguien quiere tener problemas con el PP”, lo tendrá difícil. “Que sepa que nosotros caminaremos en paralelo y, por tanto, no vamos a chocar”, proclamó. En su opinión, si Gobierno y oposición son capaces de fraguar acuerdos, harán “política de la buena, de la que construye” y tendremos un futuro “muy bueno” por delante.

“Cuando nos tomamos las cosas en serio, este país puede subir y subir mucho”, celebró, para a continuación criticar a quienes se suben a la tribuna del Parlamento para “cascar inmisericordemente” y “perder el tiempo”. Ese ambiente, prosiguió, es el que “no necesitamos en España” si queremos tener un futuro alentador.

