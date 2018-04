LA UNIÓN PROFESIONAL, QUE REPRESENTA A 33 CONSEJOS GENERALES DE COLEGIOS PROFESIONALES, CELEBRA ELECCIONES A LA PRESIDENCIA

Google Plus

La Unión Profesional (UP), asociación estatal que representa a 33 Consejos Generales de Colegios profesionales de toda España a los que pertenecen más de 1,4 millones de profesionales, celebrará mañana, martes, elecciones a la Presidencia, a las que concurren dos candidatos: el doctor Serafín Romero Agüit, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), y Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.



El candidato elegido sustituirá en el cargo al hasta ahora presidente de UP, Jordi Ludevid I Anglada, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que dejará el puesto, dos años después de haber sido elegido, al haber agotado su mandato al frente de los arquitectos.

En esta ocasión, y por primera vez, se presenta una candidatura del sector sanitario para presidir Unión Profesional que ha estado representada durante más de 15 años por la Abogacía, con el abogado Carlos Carnicer, a excepción de los dos últimos años, en los que el arquitecto Ludevid se mantuvo al frente de esta asociación.

Según informó el CGCOM, la candidatura del doctor Serafín Romero, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, se orienta hacia el liderazgo de un proyecto común sustentado en "la defensa de las profesiones para afrontar una serie de retos entre ellos la regulación de los conflictos de intereses, el impulso a la formación continuada, el desarrollo profesional continuo y la validación periódica de la colegiación, desde su vertiente de responsabilidad ético-profesional".

Propone la creación de un Consejo Social en el seno de UP; elaboración de un opúsculo sobre profesionalismo y profesión; la elaboración de un código de deontología y de un código común de transparencia y buen gobierno de las profesiones en España; y la redacción de una nueva Ley de Colegios Profesionales; además de la puesta en marcha de un carné profesional y de un observatorio de marco legal.

Por su parte, Victoria Ortega es la primera mujer que preside el Consejo General de la Abogacía Española. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, abogada en ejercicio desde 1981, ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008, vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española entre 2002 y 2008, y secretaria general de este organismo desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2015, fecha en la que abandonó el cargo para concurrir a las elecciones en el Consejo General de la Abogacía.

Es, además, una de los doce consejeros electivos del Consejo, elegida por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española en febrero de 2009 y reelegida en marzo de 2014. En el ámbito académico, es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso