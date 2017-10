(AVANCE) CATALUÑA. VARGAS LLOSA PROCLAMA QUE "NINGUNA CONJURA INDEPENDENTISTA DESTRUIRÁ LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA"

Google Plus

El escritor español y peruano Mario Vargas Llosa proclamó este domingo en Barcelona ante miles de personas que se manifestaban por la unidad de España que "ninguna conjura independentista destruirá la democracia española" y recordó que la nación española tiene "500 años de historia" que los secesionistas no pueden fragmentar.

El Premio Nobel de Literatura fue el encargado de pronunciar un discurso como punto final a la manifestación convocada por Societat Civil Catalana y que congregó a miles de personas en la Ciudad Condal con banderas de España, de Cataluña y de la Unión Europea como rechazo a la declaración de independencia que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende aprobar esta semana en el Parlamento de Cataluña.

"Se necesita mucho más que una conjura independentista para destruir 500 años de historia". dijo. "No lo vamos a permitir. Aquí estamos ciudadanos pacíficos que creemos en la coexistencia y que creemos en la libertad".

Vargas Llosa afirmó en nombre de los manifestantes que han abarrotado el centro de Barcelona en defensa de la unidad de España que esta movilización multitudinaria demuestra a los "independentistas minoritarios que España es un país moderno que ha hecho suya la libertad y que no va a renunciar a ella por una conjura que quiere reducirlo a país tercermundista":

Recordó que España es "un país antiguo" con más de 500 años de historia, ya que hace más de cinco siglos que los catalanes unieron su historia a la de "vascos, gallegos y andaluces para crear esta sociedad multicultural y multilingüista que es España".

