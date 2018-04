CATALUÑA. LOS PROCESADOS POR EL `PROCÉS´ PRESTAN DECLARACIÓN INDAGATORIA EN EL SUPREMO Y EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Google Plus

A partir de este lunes, el Tribunal Supremo vuelve a citar a los 25 procesados en la causa del 'procés' para la declaración indagatoria. De ellos, sólo acudirán 18, ya que el resto están huidos fuera de España. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras será hoy el primero en acudir a este procedimiento que se celebrará de lunes a miércoles. Tras él, el juez Pablo Llarena escuchará también hoy a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart, y el martes declararán los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva.



Mientras tanto, hoy se celebrará en la Audiencia Nacional la indagatoria del que fuera mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero. La Fiscalía podría volver a pedir prisión para el exresponsable del cuerpo policial autonómico, como ya ha hecho en dos ocasiones. Hasta ahora la jueza Carmen Lamela ha rechazado la posibilidad de enviarle a prisión.

Además de Trapero, comparecen en la Audiencia Nacional este lunes el exdirector de los Mossos Pere Soler, el ex secretario general de Interior César Puig y la intendente Teresa Laplana, que también responderán al interrogatorio indagatorio.

Ya el miércoles están citados en el Tribunal Supremo Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell. Los tres entraron en prisión el 23 de marzo después de comunicárseles que estaban procesados por rebelión. El resto de procesados irán pasando ante el juez a lo largo de la semana.

DECLARACIÓN INDAGATORIA

La declaración indagatoria se toma a los acusados una vez ya se ha dictado auto de procesamiento y tiene como objetivo confirmar los hechos que se relatan con la versión del acusado.

El origen de la palabra `indagatoria´ se relaciona directamente con el hecho de que el juez quiera hacer un intento legal por saber la verdad por boca del procesado y este confiese. Durante la comparecencia se lee la resolución del auto de procesamiento y entonces el acusado puede no reconocer los hechos o bien asumir parte de ellos matizando lo que crea que no se ajusta a la realidad. También puede negarlos.

Habitualmente, la declaración indagatoria acaba o bien con una negación de todos los hechos por parte del acusado o bien remitiéndose a las declaraciones anteriores que se han hecho al tribunal. En la práctica, la indagatoria es un trámite formal que representa la culminación de la fase de investigación del sumario. Supone darle al procesado la última palabra antes de hacer el auto de conclusión sumarial.



