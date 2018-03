RAJOY VE UN “PROBLEMA IMPORTANTE” PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE LOS BALCANES SI ESTÁ KOSOVO

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admitió este viernes que supone un “problema importante” participar en la la cumbre que la Unión Europea tiene previsto celebrar en mayo en Sofía (Bulgaria) con los países de los Balcanes si en ella participa Kosovo.



En la rueda de prensa que ofreció en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo, Rajoy se refirió así sobre la posibilidad de que España no acuda a la reunión informal que Bulgaria, en su condición de país que preside este semestre la Unión Europea, sobre la situación de los Balcanes.

En este encuentro está previsto que participe Kosovo, un país que no reconoce España por haber declarado su independencia de manera unilateral y por haber modificado sus fronteras por la fuerza.

A este respecto, Rajoy explicó que en este foro hay prevista una cena el primer día para informar a los miembros del Consejo Europeo a la que sí asistirá y “vamos a ver qué es lo que se trata en esta cumbre”.

Seguidamente, admitió que España tiene un “problema importante” para participar más allá y que está un “poco sorprendido” de que “algunos hablen de la ampliación de la UE a unos países que no reconocen varios países de la UE, uno de ellos España”.

Así las cosas, explicó que tomará la decisión correspondiente “a la vista del formato y proyecto” que se le plantee, aunque se trata de una situación que genera “una cierta preocupación” al Gobierno español.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso