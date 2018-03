CHIVITE ALERTA DE QUE ESPAÑA TENDRÁ UN “PROBLEMA AÑADIDO AL CATALÁN” SI LA IDENTIDAD NAVARRA SE ASIMILA COMO VASCA

La secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, alertó este martes en el Fórum Europa de que “España tendrá un problema añadido al catalán” si no entiende la identidad “propia” de Navarra y la asimila a la vasca.



Chivite, que fue presentada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participó en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que expuso su visión sobre la realidad navarra y alertó de la deriva del Gobierno foral que preside Uxue Barkos porque está "preso" de sus socios políticos y su nacionalismo.

La dirigente socialista animó a “salir del bucle melancólico en el que el nacionalismo vasco nos mete muchas veces” a los navarros y aprovechó su presencia en este foro en Madrid para lanzar un aviso.

“España es algo más que la M-40, España es plural y el proyecto de federalismo es un proyecto de suma positiva, y en este contexto, Navarra tiene una identidad propia que debe ser entendida, tal y como ya se entendió en la Transición. Si no se entiende la identidad de Navarra y se acaba asimilando a la comunidad vasca, España tendrá un problema añadido al catalán”, reflexionó.

En este sentido, dijo que es “poco responsable alimentar las políticas de bloques, y de enfrentamiento de bloques políticos enfrentados”, porque no le gustaría que Navarra “caminara por la senda que ha caminado Cataluña en cuanto a bloques políticos absolutamente enfrentados, porque ese enfrentamiento político pasa a ser también enfrentamiento social”.

Así, apeló a la “responsabilidad” de cada uno de los partidos y de los medios de comunicación para que no se alimente este tipo de bloques irreconciliables porque “en Navarra vamos a tener un panorama complicado -con ocho partidos- y alimentar la política de bloques no es beneficioso en una comunidad en la que nos tenemos que entender”, porque es “muy pequeña pero a la vez muy plural”.

Aseguró que no se arrepiente de la abstención que permitió el Gobierno de Barkos porque “el cambio merecía una oportunidad”, aunque “otra cosa es que no me guste este gobierno”.

Criticó que el Ejecutivo foral aplica un sesgo nacionalista que ahonda en la desigualdad, lo que le llevó a reconocer que ya le gustaría que copiasen la seriedad del PNV al frente del Ejecutivo vasco en lugar de sus cuestiones identitarias.

NI CON BILDU NI PP

Chivite avanzó que en las próximas elecciones autonómicas, los socialistas van ganando enteros en las encuestas por su proyecto social y dejó claro que no pactará con Bildu ni con el PP.

Explicó que el PSOE no va a pactar con Bildu “por cuestión de ética” ya que, a su juicio, a la formación abertzale le quedan todavía "muchos pasos por dar” pese a que ha dado algunos.

Entre otros, destacó que “todavía no los suficientes”, pues no condenan actos terroristas, y también apuntó que su “modelo económico y social no tiene nada que ver con el PSOE".

Durante su exposición, Chivite destacó que Navarra tiene la brecha salarial más grande de España de un 30%, más que ningún país europeo y ensalzó su proyecto de igualdad. Entre sus propuestas, dijo que eso “no se va a solucionar ni con reales decretos ni poniéndose de perfil, ni con planteamientos económicos que cronifiquen la precariedad”. Por eso propuso que Navarra debe llegar al 3% del PIB al final de la legislatura y un plan de empleo de calidad.



