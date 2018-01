MONTERO: “LOS MIEMBROS PRIVILEGIADOS DE LA TRAMA NO VAN A LA CÁRCEL PORQUE SEAN CORRUPTOS Y LADRONES, SINO POR ‘VENDETTAS’ PERSONALES”

Google Plus

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, afirmó este miércoles que “los miembros privilegiados de la trama corrupta no van a la cárcel porque sean corruptos y ladrones, sino por ‘vendettas’ personales”, después de que Rodrigo Rato acusara a cuatro ministros del PP de haber conspirado contra él para que ingresara en prisión.



Montero se expresó de esta manera en declaraciones en la Cámara Baja cuando se le preguntó por la comparecencia de ayer de Rato en la comisión parlamentaria sobre la crisis financiera.

Señaló que las palabras del expresidente de Bankia son de una “gravedad extrema” y subrayó que “este delincuente” dijo “que los miembros privilegiados de la trama corrupta no van a la cárcel porque sean corruptos y ladrones, sino por ‘vendettas’ personales entre los miembros de la trama”.

Por otro lado, Montero fue preguntada por el acuerdo entre ERC y Carles Puigdemont para que haya una mayoría independentista en la Mesa del Parlament que derive en un cambio reglamentario para permitir una investidura telemática del expresidente de la Generalitat. Delegó en Xavier Domènech una valoración al respecto e indicó que el papel de Podemos en las negociaciones en Cataluña ha sido “modesto”.

Preguntada además por el hecho de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no haya realizado ninguna aparición pública tras las elecciones catalanas, contestó que desde el partido siguen trabajando para presentar iniciativas parlamentarias en el Congreso y que “los días de Navidad son días para estar con las familias”.



