PRISIÓN PERMANENTE. EL PP ASEGURA QUE “NO ES OPORTUNISMO”, SINO “JUSTICIA”, LA DEFENSA DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Google Plus

El Partido Popular aseguró este martes que “no es oportunismo”, sino “justicia”, la defensa de la prisión permanente revisable, una medida que cuenta con “el apoyo del 80%” de los ciudadanos españoles.



Así lo dijo el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en la rueda de prensa que ofreció después de la Junta de Portavoces, cuando se le preguntó por el momento en el que se debate esta cuestión, tras la muerte del niño Gabriel Cruz en Almería.

“Lamento que haya gente que diga que esto es oportunismo”, afirmó Hernando, porque “no es oportunismo, es justicia”, debido a que el Código Penal está para prevenir determinadas acciones pero también para que la sociedad “se sienta suficientemente segura”.

Dijo no entender que se quiera derogar una pena como la prisión permanente revisable antes de que se haya pronunciado siquiera el Tribunal Constitucional y aseguró que si estamos en la situación de debatir una enmienda a la totalidad es porque el PNV y el PSOE presentaron iniciativas para derogar esta pena.

En este sentido, cargó contra los grupos que culpabilizan al PP de hacer un “debate oportunista” con la prisión permanente revisable y explicó, ante las críticas recibidas, que sus declaraciones de ayer defendiendo esta figura penal fueron “fuera” de la capilla ardiente de Gabriel Cruz, el niño cuyo cadáver fue encontrado en el coche de Ana Julia Quezada, pareja del padre del pequeño.

“Yo no he pretendido hacer oportunismo”, aseguró Hernando, recordando que su posición sobre la prisión permanente revisable ha sido siempre la misma. Por ello, vio “adecuado” el mensaje que transmitió ayer tras acudir a la capilla ardiente del niño asesinado, ya que iba “sencillamente a tranquilizar a todos aquellos que podían estar en una situación de conmoción ira o rabia para que confíen en el sistema legal existente”.

Dentro de ese sistema legal existente, prosiguió Hernando, para asesinos de niños hay una pena que se llama prisión permanente revisable. A este respecto, pidió “serenidad y tranquilidad” a los ciudadanos españoles porque “la Justicia es quien tiene que juzgar a la presunta asesina” de Gabriel.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso