PSOE. EL PP ESPERA QUE LAS PRIMARIAS NO LO DEBILITEN Y DEN EL LIDERAZGO DE LA IZQUIERDA A PODEMOS

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, manifestó este lunes el respeto y neutralidad de su partido antes las primarias del PSOE, de las cuales, en todo caso, no le gustaría que el PSOE “saliera muy debilitado” y le diera así “el liderazgo" de la posición de izquierdas a Podemos.

Casado se pronunció así cuando se le preguntó, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, por el escenario congresual del PSOE, que elegirá el próximo día 21 en primarias a su nuevo secretario general, y la posibilidad de que una victoria de Pedro Sánchez ponga en riesgo la estabilidad del Gobierno.

El dirigente popular no quiso entrar en esta última especulación, sino que apostó por seguir el enfoque que ya había utilizado cuando se le preguntó por la moción de censura anunciada por Podemos. Entonces ya había declarado que “la izquierda radical y bolivariana no puede sustituir a la moderada y europeísta del PSOE”.

En la misma línea, ahora resaltó que el que en España haya una alternativa de una izquierda moderada y europeísta “es muy importante” y que Podemos no la representa, por lo que no le “gustaría que el PSOE saliera debilitado de las primarias dando el liderazgo de la posición de izquierdas a Podemos”, sino que prefiere “que salga un partido con responsabilidad de Estado”, porque “es muy importante” tenerlo al lado para pactar cosas en el Congreso, como hasta ahora, y para hacer frente al independentismo y el yihadismo, por ejemplo.

Y, por último, y partiendo de su opinión de que Podemos “intenta pescar en río revuelto” para imponerse al PSOE, Casado envió un mensaje tácito, sin pronunciarse apenas, al propio Pedro Sánchez: “Si alguno de los candidatos se intenta a provechar de ese intento de pescar será su responsailidad”.



