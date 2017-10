CATALUÑA. NO ESTÁ PREVISTO QUE PUIGDEMONT CONVOQUE EL SÁBADO UN PLENO PARA DECLARAR LA INDEPENDENCIA

El Parlament de Cataluña no tiene previsto, por el momento, la convocatoria de un Pleno extraordinario para este sábado en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría declarar la independencia.

Horas después de que el presidente autonómico haya enviado una segunda carta a Mariano Rajoy como respuesta al requerimiento del Gobierno para que aclarara si ha declarado o no la independencia, existía la duda de si la Cámara catalana podría convocar un Pleno extraordinario este sábado, día en el que el Ejecutivo central celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para decidir las medidas que emprenderá ante la respuesta de Puigdemont.

No obstante, según informan fuentes de la Generalitat a Servimedia, por el momento no tienen constancia de esta circunstancia y ponen el foco de atención en la próxima semana, cuando el presidente del Gobierno estará el martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Una hipotética convocatoria de un Pleno extraordinario en el Parlament tampoco figura por el momento en las previsiones de la Cámara autonómica. Para ello, tendría que reunirse entre hoy y mañana la Junta de Portavoces para fijar la hora de un Pleno para el sábado.

En la carta que envió hoy Puigdemont a Rajoy le insiste en que no “impida” el diálogo con la Generalitat porque el Parlament de Cataluña “podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”.

PROCEDIMIENTO DEL 155

Puigdemont avisó así al Gobierno de que declarará la independencia en Cataluña si el Gabinete de Mariano Rajoy prosigue por la vía del artículo 155 de la Constitución.

Rajoy se marcha este jueves a Bruselas para participar en el Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, por lo que las medidas concretas que se aplicarán para asumir competencias autonómicas en Cataluña no se aprobarán en el Consejo de Ministros ordinario de este viernes, sino en el extraordinario del sábado. En ese Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobará las medidas que, vía 155, quiera aplicar.

Dicho informe se remitirá al presidente del Senado, Pío García-Escudero, para que inicie la tramitación del mismo que marca el artículo 189 del Reglamento de la Cámara Alta, por el cual el Ejecutivo debe presentar un “escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta”.

