PRESUPUESTOS. UPN NO TIENE "NINGUNA DUDA" DE QUE EL PNV APOYARÁ LAS CUENTAS DE 2018

Google Plus

El presidente de UPN, Javier Esparza, aseguró este viernes en el Fórum Europa que no tiene "ninguna duda" de que el PNV acabará apoyando los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Esparza aseguró que vincular el retraso en la aprobación del proyecto por parte del Gobierno a la posición del PNV "no se ajusta a la realidad".

Explicó que el Gobierno tenía "dos fechas" posibles para aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros, y finalmente ha decidido apurar una semana más porque se está centrando en "el principal problema que tiene este país", que es el desafío independentista en Cataluña.

Se mostró convencido de que el proyecto será aprobado la próxima semana "con total y absoluta normalidad" y alertó de que si alguien quiere aprovecharse "políticamente" de ello no puede contar con UPN.

Preguntado por si tiene información para aseverar ese apoyo del PNV a las cuentas, respondió que llega a esa conclusión a la vista de las "posiciones históricas" de esa formación y del acuerdo por el que apoyó los Presupuestos de este año.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso