PRESUPUESTOS. EL PP DENUNCIA QUE CS ESTÁ “SOBREACTUANDO” AL CONDICIONAR SU APOYO A LOS PGE A LA EXPULSIÓN DE LA SENADORA BARREIRO

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, denunció este lunes que Ciudadanos está “sobreactuando” al condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 a que cumpla con el acuerdo de investidura que alcanzó con la formación naranja y expulse a la senadora y exalcaldesa de Cartagena (Murcia), Pilar Barreiro.



En la rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Comité de Dirección, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova salió de esta forma al paso de la advertencia de Cs una vez que el Tribunal Supremo ha citado a Barreira como investigada por su posible relación con la 'trama Púnica'.

“Conviene no exagerar y no sobreactuar en política y Cs está sobreactuando”, sentenció Maíllo, que atribuyó esta exigencia de Cs a que quiera tapar de esta forma “el grado de frustración que está generando en Cataluña con su falta de iniciativa” tras haber ganado las elecciones autonómicas.

En todo caso, incidió en que el PP “cumple los acuerdos que firma” y dijo no entender que el partido de Albert Rivera condicione “el caso de una senadora a unos PGE tan importantes para España”. “Es una exageración y una desproporción, más cuando estamos cumpliendo el acuerdo y por supuesto que siempre lo vamos a cumplir”, insistió.

“Sería tanto como decir que Cs no cumple al acuerdo porque tiene unas cuentas que no ha aprobado el Tribunal de Cuentas”, prosiguió Maíllo, para quien esto evidencia que “Cs está al lado de EH Bildu, Izquierda Unida y de Convergència en la no aprobación de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas”. “¿Dónde está la transparencia?”, se preguntó a este respecto.

Todo ello le llevó a decir que “no se debe exagerar ni adelantarse a los tiempos”, más teniendo en cuenta que, “por ahora en transparencia, Cs en relación con sus cuentas desde luego tiene suspenso”. “El Tribunal de Cuentas les ha dicho que sus cuentas son una mentira y no se las pasan, pero nosotros no condicionamos eso a los PGE y nosotros cumplimos los acuerdos”.

Además, informó de que en la reunión de este lunes del Comité de Dirección, la primera del año, Rajoy trasladó su “voluntad de continuar de manera constructiva” el proceso de diálogo y de negociación con el resto de grupos para aprobar las cuentas públicas del presente ejercicio y lanzar así un “mensaje muy potente” de estabilidad al conjunto de la sociedad.

Seguidamente, subrayó que el Gobierno quiere aprovechar esta legislatura para “dar un empuje a las grandes reformas pendientes”, algo que no pueden hacer en soledad. Por ello, hizo un llamamiento especial al PSOE para que se siente a hablar sobre las cuestiones que garantizan una mejora de la calidad de vida de los españoles que aún hay que abordar. El compromiso de Rajoy, dijo, es “intensificar” la relación con el principal partido de la oposición.



