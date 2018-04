PRESUPUESTOS. EL PP PIDE A SÁNCHEZ QUE PRESTE LOS VOTOS NECESARIOS PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, solicitó este lunes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que preste los cinco votos que corresponderían al PNV -partido que rechaza dar su apoyo a las cuentas públicas mientras esté vigente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña- para que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.



Maroto se expresó de esta manera en una entrevista en RNE recogida por Servimedia al ser preguntado por la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, que los cinco parlamentarios peneuvistas no apoyan mientras continúe aplicándose el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular afirmó que “si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría cinco votos del Partido Socialista al azar para eliminar ese chantaje del PNV y, automáticamente, haría un discurso duro de oposición”.

Maroto pidió al secretario general socialista que ejerza la responsabilidad que se espera del PSOE en estos momentos para frenar la “amenaza” y el “chantaje” del PNV ante la tramitación de las cuentas públicas.

“El PNV ha dejado de manifiesto un mensaje que es muy doloroso para los vascos, y es que el PNV no es un partido que defienda a los vascos, sino que defiende a los independentistas”, manifestó Maroto después de que en la celebración del Aberri Eguna el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se declarase en contra de la aplicación del 155 en Cataluña.

Maroto rechazó de plano esta actitud y reiteró la necesidad de contar con el apoyo de los cinco diputados peneuvistas, porque los vascos esperan “como agua de mayo” la aprobación de los Presupuestos.

CATALUÑA

Sobre la situación en Cataluña, manifestó que los ciudadanos están "aburridos" y "hartos". "Es una pesadilla estar tantos meses dándole vueltas y recitando el mismo tema", indicó.

Lamentó, además, que la herencia que está dejando el 'procés' es que haya "grupúsculos de semiviolencia" que protagonizan altercados "que suenan un poco a la kale borroka".

"Me sorprendió ayer, en una supuesta manifestación de apoyo a Puigdemont en Berlín, ver a dos o tres (personas) con banderas de los presos de ETA mezcladas con la estelada", afirmó el dirigente popular, quien recalcó que esto pone de manifiesto "los estertores de un 'procés' que no ha aportado nada positivo".

Por último, preguntado sobre las acciones de este fin de semana de los Comités de Defensa de la República (CDR), que levantaron las barreras en varios peajes de autopistas catalanas, criticó la pasividad de los Mossos d’Esquadra. “Cuando estas cosas suceden y no hay consecuencias, alguien no está haciendo su trabajo”, dijo.



