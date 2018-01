PRESUPUESTOS. SÁNCHEZ DESCARTA TODA POSIBILIDAD DE APOYAR LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, descartó este martes en el Fórum Europa toda posibilidad de apoyar los Presupuestos Generales del Estado porque en ningún caso los socialistas serán "cómplices" de los recortes acordados por el Gobierno y Ciudadanos.



Durante su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, subrayó que el PP "ha aprobado los Presupuestos del PNV en Euskadi" porque no solo se ha actualizado el cupo sino que se ha aprobado la liquidación de más de 1.300 millones de euros, por lo que "entiendo que tendrá un acuerdo" para sacar adelante también los Presupuestos Generales del Estado.

Apeló además a la "experiencia acumulada" para mostrarse convencido de que el Gobierno contará con "apoyos suficientes" para sacar adelante esas cuentas sin contar con los socialistas, que "somos la alternativa".

Sánchez insistió en que el PSOE quiere "cuantificar" sus propuestas y su alternativa se materializará en una enmienda de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Aunque no se conocen los detalles de ese proyecto, explicó que a partir del 'techo de gasto' y del Plan de Estabilidad que el Gobierno manda a la Comisión Europea se puede deducir una "reducción sustancial" del gasto público destinado a políticas vinculadas con la sanidad, la educación y las medidas sociales que definen la redistribución de la riqueza.

El PSOE tampoco comparte la "merma en la recaudación fiscal" de 2.000 millones de euros que Ciudadanos puso como "condición" para apoyar esos Presupuestos, y todo ello suman "elementos suficientes" para dejar claro que el PSOE no apoyará esas cuentas.

"No hay opción" para apoyar este "tándem" que forman el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió, porque los socialistas "no vamos a ser cómplices de los recortes de la derecha".



