PRESUPUESTOS. RIVERA ACUSA A SÁNCHEZ DE SER "CÓMPLICE" DE LOS SEPARATISTAS POR SU BOICOT A LOS PGE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de ser "cómplice" de los separatistas al mantenerse en el "no es no" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, legitimando el "chantaje" que los independentistas vascos y catalanes quieren ejercer sobre el Estado a costa de la estabilidad política y económica.



En rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente de Ciudadanos, Rivera aseguró que en su partido están "muy satisfechos" del acuerdo que ha permitido incluir "partidas naranjas" en esos Presupuestos, dando "un giro" a las políticas de recortes y de subida de impuestos de la última década y empezando a devolver los esfuerzos a las clases medias trabajadoras.

Son "buenas noticias" para muchas personas y por ello lamenta que el PSOE esté "bloqueando de manera irresponsable" la aprobación de partidas que permitirían aumentar los permisos de paternidad, facilitar la conciliación de la vida personal y laboral, bajar los impuestos a mileuristas o mejorar las pensiones.

Rivera alertó a Sánchez de que está conduciendo al PSOE a un lugar "cada vez más irrelevante" de la política nacional en un momento delicado y mientras los separatistas quieren mantener su órdago al Estado, también en Euskadi, donde el PNV "de manera casi cínica" defiende medidas que niega a los demás españoles, como el aumento del permiso de paternidad, y a pesar de haber arrancado al Gobierno un "cuponazo insolidario".

Aunque no quiso hablar de posibles fórmulas que permitan la aprobación de los Presupuestos, se inclinó por un respaldo formal del PSOE y no por un "sorteo" para que algunos de sus diputados los apoyen, por una apertura a negociar "por el bien de España" en vez de la negativa a medidas que en otras ocasiones los socialistas han defendido. Su confianza, precisó en un momento dado, está en "gente sensata" dentro del Grupo Socialista "que pueda recapacitar" sobre la decisión de su dirección.

Una vez que tanto el PNV como Junts per Catalunya están pidiendo "chantaje" al Estado mediante el rechazo a los Presupuestos, Rivera alertó a Sánchez de que su negativa "implícitamente legitima" a quienes han dado "un golpe a la democracia". Un partido que ha gobernado España 21 años, advirtió, se está convirtiendo en "cómplice" de los rupturistas con un argumentario "de partido del siglo XX" que demuestra que, o no se ha leído el proyecto del Gobierno, lo cual sería "grave", o los ha leído y se ha quedado "en el eslogan de un partido sin rumbo que no encuentra su lugar".

Rivera no quiso precisar que tendría que hacer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si no consigue aprobar los Presupuestos, ya que es el único que puede convocar elecciones, pero sí recordó que amenazó con esa consecuencia a comienzos de la legislatura y que la falta de cuentas públicas generaría inestabilidad política y la imposibilidad de sacar adelante medidas concretas.

Las últimas encuestas publicadas sirvieron a Rivera para destacar de nuevo que cada vez más españoles se inclinan por el centro político para un cambio "sensato, tranquilo, constitucionalista y europeísta" como alternativa al populismo o al nacionalismo y con el hundimiento de un bipartidismo que sumaba hasta el 90% del arco parlamentario y ahora apenas superaría el 40%.

Aunque la caída del PP y del PSOE podría dificultar acuerdos parlamentarios a Ciudadanos en caso de ganar las elecciones, Rivera puso el énfasis en subrayar que nunca gobernará con nacionalistas porque han demostrado que no defienden el interés general, y que sus grandes acuerdos siempre serán con partidos constitucionalistas.



