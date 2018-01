PRESUPUESTOS. RIVERA PIDE A RAJOY QUE NO LOS PONGA “EN JAQUE” POR PROTEGER A CORRUPTOS

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no ponga “en jaque” los acuerdos alcanzados que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 por “proteger a corruptos” como la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP Isabel Barreiro, imputada en el caso ‘Púnica’.



En una rueda de prensa tras la primera reunión de la Ejecutiva Nacional del año, Rivera insistió en que existe un preacuerdo que él mismo ratificó con Rajoy en su reunión de finales de año, con partidas por más de 8.000 millones de euros para “políticas naranjas” que suponen una mejora en los derechos de muchos ciudadanos.

Entre esas partidas está el aumento del permiso de paternidad, la ayuda para escolarización de niños de cero a tres años o el comienzo de la equiparación salarial entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahora Rivera supone que el Gobierno está negociando con los demás partidos, aunque el PSOE se mantiene “en el no es no” y hay que pedir a los socialistas que “desbloqueen” esas reformas porque lo contrario sería “injusto” y “un error” para millones de ciudadanos.

Rivera insistió en que la permanencia de Barreiro en el Senado supone un incumplimiento del pacto de investidura y tiene que abandonar su escaño para “no poner en jaque” esos acuerdos presupuestarios. Pidió por ello a Rajoy “que no sea irresponsable” y que no prime “proteger a imputados” a defender el interés de España. Recordó que ya “lo intentó” en Murcia pero no lo consiguió y después de varios meses el presidente tuvo que dimitir. Le emplazó con ese recordatorio a “no perder el tiempo” y a actuar “cuanto antes”.

Ciudadanos sigue exigiendo al PP y al Gobierno “que no huya de la corrupción, que la combata”, porque esconderse de ella es uno de los factores que está provocando su pérdida de apoyo electoral. Aunque a algunos “les gusta atornillarse al escaño”, seguirán presionando para que Barreiro abandone el suyo y se cumpla el acuerdo de investidura.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso