PRESUPUESTOS. RIVERA CONFÍA EN UN DEBATE INTERNO EN EL PSOE "SOBRE QUÉ TIENEN QUE HACER EN UN MOMENTO COMO ÉSTE"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, expresó este martes su confianza en que se abra un debate interno en el PSOE "sobre qué tienen que hacer en un momento como éste" con los Presupuestos Generales del Estado y ante el "veto" de su secretario general, Pedro Sánchez, a cualquier negociación.



En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Rivera subrayó que los Presupuestos "son buenos" porque contienen "buenas noticias" para millones de ciudadanos después de una década de recortes y de subidas de impuestos, pero el PSOE los está "bloqueando" por el empeño de Sánchez en mantener su "no es no".

Rivera reconoció su "sorpresa" por el hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "todavía confíe en los nacionalistas" del PNV para aprobar los Presupuestos, a pesar de que la Historia demuestra que nunca se mueven por el interés general. Por eso, argumentó, los partidos constitucionalistas "estamos obligados, nos guste o no, a entendernos" en determinados ámbitos.

El "bipartidismo nostálgico" que pactaba con esos partidos nacionalistas del País Vasco y de Cataluña, alertó, "tiene que darse cuenta de que eso se acabó" y de que el nacionalismo es "un problema para España y para Europa".

En un momento "excepcional" como el que vive España por el desafío independentista en Cataluña, aseguró, "hay que hacer cosas excepcionales", y se requiere la estabilidad que proporcionaría la aprobación de los Presupuestos. Por eso, confía en un debate interno en el PSOE, ya que en ese partido "no todo el mundo quizá lo ve igual" que Sánchez, y de hecho las encuestas "no dicen que le vaya tan bien con el no es no".



