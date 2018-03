PRESUPUESTOS. RIVERA AFIRMA QUE SI EL PP “INCUMPLE” CON CS, NO HABRÁ PRESUPUESTOS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dejó claro este viernes que si el PP “incumple” con su partido, no habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE).



Así se pronunció Rivera, en declaraciones a los periodistas, durante su visita a las Fallas de Valencia. El líder de Ciudadanos instó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a “no poner en jaque” los Presupuestos por la preocupación que le puedan causar su partido y las encuestas.

Recordó que Ciudadanos tiene firmado un “preacuerdo” con el PP para aprobar los Presupuestos de este año en el que se incluyen 8.300 millones de euros para la bajada de impuestos, la equiparación salarial de policías y guardias civiles y el incremento de los permisos de paternidad. “Si el PP cumple, habrá presupuesto y si no cumple, no lo habrá. Deben asumir las exigencias de Ciudadanos”, afirmó.

Respecto a la situación de la senadora del PP Pilar Barriero, cuya renuncia Ciudadanos pone como condición para apoyar los PGE, comentó que ésta sigue imputada por mucho que la Fiscalía haya solicitado el archivo de la causa que investiga el Tribunal Supremo tras haber certificado el Ayuntamiento de Cartagena que no tuvo contratos con la 'Púnica' y no quedar demostrado que incurrió en hasta cinco delitos relacionados con la corrupción. Llamó al PP a cumplir con el pacto anticorrupción y exclamó que “ojalá haya menos imputados, pero el PP tiene casi 900.”



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso