PRESUPUESTOS. SÁNCHEZ RECONOCE QUE SERÍA “GRATIFICANTE” QUE NO HUBIERA ELECCIONES EN 2018 PARA PODER HACER POLÍTICA “DISTINTA A SUBIRSE A UN ATRIL”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció este miércoles que sería “gratificante” que 2018 fuera un año en el que no hubiera ninguna cita electoral, aunque no descartó que puedan repetirse las elecciones en Cataluña.



Sánchez comentó en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia que de los últimos cinco años que lleva en la “primera línea política”, éste podría ser el primero sin elecciones, aunque “ya veremos si se repiten o no las elecciones en Cataluña”.

“Le aseguro que siempre es gratificante tener un año para poder hacer una política distinta a la de subirse a un atril e intentar persuadir a los españoles de que la opción a o b es mejor para sacar adelante el país”, dijo.

Y acto seguido apuntó que “no jugamos solos en el tablero político, y somos muchos los que estamos y el Gobierno de España es el que tiene la máxima responsabilidad”.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, el líder del PSOE reclamó al presidente Mariano Rajoy que se someta “como mínimo” a una cuestión de confianza si no logra los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. “Y si no prospera esa cuestión de confianza, nos tendremos que ver avocados a unas elecciones que planteen una mayoría parlamentaria distinta”, añadió.

En este sentido, defendió la oposición que mantiene el PSOE a las cuentas públicas presentadas por el Gobierno y dijo que es “llevar las cosas al absurdo” decir que si no apoya los PGE “rompe el consenso del 155”. “El sentido de Estado no es el pensamiento único”, afirmó.

Reivindicó que el PSOE es la “alternativa” y que apoyaron al Ejecutivo “en la aplicación del 155 porque consideramos que el ataque del secesionismo violentaba nuestra convivencia, nuestras normas, la integridad territorial y la soberanía nacional y esos son cuestiones de Estado, pero las cuestiones de gobierno son los PGE y el Gobierno con quien tiene que resolverlo es con su socio de gobierno”.

Por otra parte, Sánchez comentó que a Podemos no lo ve como “adversario” pese a que ha llovido mucho en su relación con la formación que lidera Pablo Iglesias, y ahora está pendiente de combatir a la “corriente neoconservadora” que está azuzando a la derecha que representan el PP y Cs.



