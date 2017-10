PRESUPUESTOS. CS PIDE UNA VEZ MÁS AL PSOE "UN GESTO DE CORDURA” Y QUE NO VETE LOS PGE

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, pidió una vez más este viernes al PSOE un “gesto de cordura”, que se “abstenga” y facilite así la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

En rueda de prensa en el Congreso, Villegas recordó que, ante la falta de la aplicación de las cuentas publicas para 2018, las “mejoras pactadas” con el Ejecutivo quedan "en el aire". En concreto, lamentó que al no entrar en vigor no se puede producir la equiparación salarial de policías y guardias civiles y el mecanismo para igualarlos en cinco años con los agentes de policías autonómicas (Mossos y Ertzaintza).

Con este escenario, Villegas hizo un llamamiento al PSOE para que, ante una “situación de crisis como la que está viviendo el país”, haga un “gesto de cordura, se abstenga” y no deje que estos Presupuestos queden “en mano” de los nacionalistas del PNV.

Insistió en que no hace falta que los socialistas los aprueban sino que “al menos” no los bloqueen y se “abstengan” cuando lleguen al Congreso de los Diputados, momento que el Ejecutivo ha retrasado ante la falta de apoyo parlamentario.

