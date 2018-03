PRESUPUESTOS. CS ESPERA A QUE EL PP “DEJE DE PROTEGER A SUS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN” PARA NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, afirmó este sábado que su partido espera poder empezar la negociación presupuestaria, en la que exigirá una mejora en la tributación de los pensionistas, “en cuanto el Partido Popular deje de proteger a sus imputados por corrupción”.



Villegas, que iba a participar en la concentración convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC) en Madrid y que fue suspendida por las condiciones meteorológicas, defendió que era importante estar en la capital defendiendo una España “plural, diversa y unida” y el “sentimiento” de “querer seguir perteneciendo a un mismo proyecto común”.

Preguntado por la manifestación de pensionistas que recorre a estas horas las calles de Madrid, Villegas subrayó que es “de justicia” y un “derecho” defender unas pensiones “dignas” para el hoy y para el mañana. Por ello, aseguró que su partido seguirá presionando al Gobierno para obtener mejoras en este ámbito.

“No nos queda otra, todos los partidos tenemos que ser conscientes de que este tema no puede ser un arma arrojadiza entre nosotros para ganar un puñado de votos”, manifestó, alegando que se trata de un tema de país y de Estado en el que se requiere fraguar acuerdos para dar soluciones a los jubilados y asegurar que el sistema es sostenible en el futuro.

Prometió que Cs peleará por mejorar las circunstancias de quienes “peor” lo están pasando en España en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, “que esperamos poder empezar en cuanto el PP deje de proteger a sus imputados por corrupción”.

Se refirió así al caso de la senadora popular Pilar Barreiro, cuyo caso llegó al Supremo después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco elevase una exposición razonada en la que apuntaba que podía haber cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

No obstante, ahora la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa en la que se la investiga tras haber certificado el Ayuntamiento de Cartagena que no tuvo contratos con 'Púnica' y no quedar demostrado que incurrió en los citados delitos relacionados con la corrupción.

A este respecto, Villegas dijo que si el Gobierno deja de proteger a la senadora, aún imputada, se abrirá a negociar los Presupuestos y pondrá la exigencia de que haya una mejora en las tributaciones de los pensionistas para que con reducciones fiscales puedan tener “30, 40 o 50 euros más en el bolsillo” a final de cada mes.



