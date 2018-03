PRESUPUESTOS. EL PDECAT PRESENTARÁ ENMIENDA DE DEVOLUCIÓN A LOS PRESUPUESTOS PORQUE NO SON LOS NECESARIOS

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, aseguró este martes que su partido presentará enmienda de devolución a los Presupuestos Generales del Estado porque, a la vista de los datos que se van conociendo, no son los que necesita la economía productiva y en materia de pensiones contienen solo "parches".



Campuzano acudió al Congreso de los Diputados a la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo y, a falta de conocer el detalle del proyecto que este martes aprueba el Consejo de Ministros, juzgó "muy evidente" que falta un modelo productivo distinto al de antes de la crisis económica.

Además, no resuelve el incremento de las desigualdads, no responde al reto de la transición energética, no mejora la calidad del empleo y, por todo ello, el proyecto le merece "muy poca credibilidad". Junto a todo ello, denunció que ya el año anterior los Presupuestos contenían compromisos acordados con Ciudadanos que no llegaron a ejecutarse, lo cual aumenta el escepticismo.

En cuanto a pensiones, Campuzano cree que "la presión" de los grupos parlamentarios y de la calle ha obligado al Gobierno a mover ficha, pero lo ha hecho incluyendo un "parche" en los Presupuestos que no resuelve "el problema de fondo" del sistema, y que requiere un amplio acuerdo en el Pacto de Toledo.



