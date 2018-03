PRESUPUESTOS. EL PSOE ACUSA A RAJOY Y RIVERA DE PRESENTAR “PARCHES” ANTE LA PRESIÓN DE LOS PENSIONISTAS

El PSOE acusó este martes al Gobierno y a Ciudadanos de incluir “parches” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ante la presión ejercida por los pensionistas en las movilizaciones que han protagonizado a lo largo de España.



Así se pronunció la portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, María Mercè Perea, en declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, en las que destacó que ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentaron “globos sonda” que no consolidan el poder adquisitivo de los pensionistas.

Al mismo tiempo, reprochó al Gobierno y a Ciudadanos su escasa confianza en el Pacto de Toledo al proponer medidas que no se han debatido ni acordado en él.

Defendió que el poder adquisitivo de los pensionistas se garantiza en función del IPC, lo que no impide estudiar otras alternativas que no mermen dicho poder. Finalmente, explicó que los socialistas estudiarán los PGE que el Gobierno presentará hoy, si bien consideró que lo que se conoce de ellos permiten considerarlos como “poco rigurosos” y una muestra flagrante de lo que anhela: “Reducir el gasto en pensiones”.



