PRESUPUESTOS. EL PSOE PRESENTA UNOS PGE ALTERNATIVOS CON 8.000 MILLONES MÁS DE GASTO QUE LOS DEL GOBIERNO

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó este miércoles el proyecto de Presupuestos Generales del Estado “alternativos”, en el que parten de 8.000 millones de euros más de gasto que el proyecto de ley del Gobierno.



En rueda de prensa, Sánchez explicó que la propuesta del PSOE supone una “expansión presupuestaria moderada”, que se consigue tanto por la vía del ahorro en ciertas partidas de gasto público, al ganar en eficiencia; como por de ingresos.

De esta manera, el PSOE prevé un ahorro de 2.500 millones de euros gracias a la “eficacia” en el gasto con la evaluación de políticas públicas. Por el lado de los ingresos, prevé unos ingresos extraordinarios de 1.500 millones por la lucha contra el fraude fiscal, y más de 6.000 millones por subidas de impuestos a las “rentas altas y los grupos empresariales”.

Sánchez dijo que esta “propuesta ambiciosa y realista”, basada en el “crecimiento, justicia social y la sostenibilidad ambiental”, contempla un mínimo del Impuesto de Sociedades al 15%, para ingresar 4.000 millones más; y una subida del IRPF para los que ganen más de 150.000 euros.

En el caso del IRPF, la propuesta del PSOE consiste en crear tipos incrementados superiores para los tramos más altos de renta, estableciendo un tramo al 26,5% a partir de 150.000 euros de renta. Estima que se obtendrán 400 millones de recaudación adicional.

De esta forma, el tipo impositivo, incluyendo el tramo autonómico, para los declarantes con rentas del trabajo superiores a 150.000 euros, se situará en un máximo del 52% en las comunidades de Andalucía, Asturias y Cataluña, siendo inferior en el resto, ya que establecen tipos más bajos en su tramo autonómico.

El secretario general del PSOE confirmó que no se tocará el IRPF para el tramo de rentas comprendido entre 60.000 y 150.000 euros. En la actualidad, todos los contribuyentes que ganen más de 60.000 euros tributan igual. El tipo marginal máximo de la escala estatal está en el 22,5%, con lo que se subiría en cuatro puntos para quienes ingresen más de 150.000 euros.

En el caso de ingresos por renta de capital, se incrementa el tipo del ahorro a las rentas altas, lo que proporcionará una recaudación adicional de 1.500 millones de euros.

Mientras, con los cambios que propone el PSOE en tributación medioambiental, con la equiparación de diésel y gasolina para cumplir con Europa, se estima recaudar 600 millones.

POLÍTICAS DE GASTO

En lo que se refiere a la política de gasto, Sánchez defendió la apuesta de los Presupuestos “alternativos” del PSOE por iniciativas de carácter social. Así, por ejemplo, se recoge que las pensiones suban en línea con el IPC, o una dotación extraordinaria de 983 millones de euros en Educación, lo que supone un impacto del 35% de ampliación de lo presupuestado por el Gobierno y un millón de beneficiarios.

Además, apuesta por destinar 3.600 millones al ingreso mínimo vital y a la protección de colectivos vulnerables, 595 millones adicionales para igualdad de género y 715 millones a dependencia, servicios sociales y refugiados.

En materia de vivienda, se movilizarán recursos para la creación de un parque público de destinado al alquiler con 20.000 viviendas nuevas en 4 años y 32.000 viviendas rehabilitadas en el mismo periodo.

El PSOE propone también destinar 1.100 millones de euros más a política activas de empleo, 832 millones a impulsar una nueva política industrial, 200 millones más a cultura, 400 a cooperación al desarrollo y 21 millones a la memoria histórica.

Respecto a los salarios, el líder socialista comentó que asumen la propuesta de subida salarial acordada por el Gobierno con los sindicatos, aunque consideró que no necesariamente esta subida debe de trasladarse al sector privado. “No tiene por qué trasladarse una filosofía a otra”, dijo, para agregar que los agentes sociales (empresarios y sindicatos) deberán pactar las mejoras salariales que consideren.

Con el nuevo impuesto a la banca que quiere crear el PSOE para completar los ingresos a las pensiones, se estima una recaudación de unos 1.000 millones de euros. Sánchez comentó que como lo que se plantea es un “recargo” -que se cifra en el 8%-, será “más difícil” que las entidades lo repercutan al cliente.

Por otra parte, el líder del PSOE apostó por aumentar un 35% el presupuesto para Educación para aumentar el número de becas, llegar a 300.000 estudiantes, así como la creación de 106.000 nuevas plazas públicas para niños de 0-3 años.

Sánchez aseguró que estos presupuestos son una “alternativa no solo presupuestaria sino social” porque el PSOE se siente “izquierda de gobierno” y la “alternativa de Gobierno al Partido Popular”.



