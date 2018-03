PRESUPUESTOS. PODEMOS PIDE AL PNV QUE NO APOYE "LA BROMA" DE LOS PRESUPUESTOS

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, pidió este martes al PNV que no apoye "la broma" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno, puesto que son "una tomadura de pelo" a los más desfavorecidos y, especialmente, a los pensionistas.



En rueda de prensa en la Cámara Baja, Montero expuso una primera valoración del proyecto aprobado esta jornada por el Consejo de Ministros, aunque dijo que lo hacía con "cierta cautela" hasta conocer los detalles una vez que el texto llegue al Parlamento.

Unidos Podemos denunció que los PGE llegan con casi medio año de retraso, lo cual demuestra la "incompetencia" del Ejecutivo para gestionar las cuentas públicas. Añadió que a la vista de los anuncios de los últimos días, las partidas centrales "perseveran y consolidan los recortes" en los servicios que deben garantizar los derechos básicos, es decir, sanidad, educación o dependencia.

Los Presupuestos, aseguró, no permiten que el crecimiento económico del que "tanto alardea" el Gobierno llegue al bolsillo de los ciudadanos y no sirven para redistribuir la riqueza aunque en los últimos años sí han servido para socializar las pérdidas, como el rescate de las autopistas quebradas.

"SOCIALIZAR BENEFICIOS"

Su enmienda de totalidad al proyecto del Gobierno será la alternativa que Unidos Podemos presentó hace dos meses, sobre la base de que España "necesita socializar beneficios" y que la riqueza llegue a los bolsillos de la gente, sobre todo de la que más ha sufrido la crisis económica y los recortes.

Unidos Podemos reclama además que los Presupuestos se articulen sobre la lógica de garantizar un suelo mínimo de ingresos públicos para que "nunca más" un Gobierno pueda decir que "no hay dinero" para sanidad, educación o dependencia.

Además, considera "una broma" presentar unos Presupuestos que no garantizan la subida de las pensiones de acuerdo al IPC, una medid que tendría un coste este año de 2.000 millones, menos de lo que cuesta rescatar a las autopistas quebradas. Bastaría, argumentó, con que las grandes corporaciones y las grandes fortunas tributaran en España, y es un objetivo "viable" económicamente.

Por todo ello, Montero pidió al PNV que no apoye "esta broma", y al PSOE que hable "muy seriamente" con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que concurrió junto a los socialistas en las últimas elecciones, para que no permita con su abstención que se tramiten los Presupuestos.

Montero insistió en que, aunque los Presupuestos contienen ciertas mejoras por cuyo impulso "se pelean" el PP y Ciudadanos, son "palabrería" y "a todas luces insuficientes", que se traducen solo en "migajas" para los sectores de población más desfavorecidos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso