PRESUPUESTOS. EN COMÚ PODEM PIDE AL RESTO DE PARTIDOS NO APOYAR LOS PRESUPUESTOS POR EL 155

El portavoz adjunto de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, pidió este martes al resto de formaciones políticas que no apoyen los Presupuestos de 2018, presentados hoy en la Cámara, por la vigencia del artículo 155 en Cataluña y por ser "antisociales”.



Vendrell dijo, en declaraciones en el Congreso de los Diputados, que las cuentas presentadas hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, unido al retraso del Gobierno en traerlas a la Cámara, simbolizan “una legislatura muy perdida en la que no se legisla” y que ha sido consecuencia de una “década de recortes” que “estos Presupuestos vienen a cronificar”.

“Tenemos un techo de gasto de 62.000 millones de euros inferior al de 2010 y no se están recuperando derechos y prestaciones sociales cuando el PIB está creciendo. Este es el modelo del PP”, subrayó el parlamentario de En Comú Podem.

Por este motivo, solicitó al resto de partidos, incluido el PNV, que hoy guarda silencio a la espera de analizar las cuentas del Gobierno, que “se opongan” a unos Presupuestos “del pasado”, que tampoco garantizan “la recuperación del poder adquisitivo al 100% de los pensionistas”.

SIN "MAYORÍA CONSOLIDADA"

Vendrell vio también “grave” que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya traído las cuentas públicas a la Cámara Baja “sin tener una mayoría consolidada”, cuando a día de hoy no reúne aún los votos necesarios para aprobarlas. Esto es así porque, a pesar de contar con los apoyos de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro y UPN, sigue sin conseguir el apoyo de los cinco parlamentarios peneuvistas.

De este modo, Vendrell sostuvo que estos Presupuestos “merecen” una enmienda a la totalidad, cuyo debate tendrá lugar el 25 y el 26 de abril, tanto porque se producen mientras continúa vigente el 155 en Cataluña y porque contribuyen a la desigualdad social. En ese debate que tendrá lugar en la última semana de abril se confirmará si se devuelven al Gobierno o continúan su tramitación.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso