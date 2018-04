PRESUPUESTOS. EN COMÚ PODEM DUDA DE LA PALABRA DEL PNV DE NO APOYAR LOS PRESUPUESTOS

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, pone en duda la palabra del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno mientras continúe vigente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y denuncia que el “máximo objetivo” del Gobierno de Mariano Rajoy es “preservar sus reformas de la legislatura en la que obtuvo mayoría absoluta”.



En una entrevista con Servimedia, el diputado de En Comú Podem criticó que el objetivo del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, sea “cronificar los recortes” y “convertir las políticas de austeridad en una enfermedad crónica de la economía española”.

Sostuvo que el gabinete de Mariano Rajoy quiere “preservar sus reformas de la legislatura en la que obtuvo mayoría absoluta” con las cuentas públicas que presentó esta semana en la Cámara Baja y juzgó un “fracaso absoluto” si no reúne los apoyos suficientes para sacarlas adelante.

Ahí jugará un papel fundamental la posición del PNV, que por el momento mantiene su negativa a apoyar los Presupuestos mientras siga vigente el artículo 155 en Cataluña. “Ellos lo han dicho con mucha claridad -que no los van a apoyar-, pero en política cuentan los hechos y no solo las palabras”, subrayó Vendrell sobre los cinco parlamentarios peneuvistas cuyos votos necesitaría el Gobierno para sacar adelante los PGE.

Asimismo, dijo que estamos viviendo “una legislatura perdida de una década perdida”, ante una “situación de bloqueo institucional” en la que “prácticamente no se legisla”.



