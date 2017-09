PRESUPUESTOS. EL PNV ASEGURA QUE “NO ESTÁ NEGOCIANDO” LOS PGE DE 2018

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, aseguró este martes que su partido “no está negociando” los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018 con el Gobierno.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la Junta de Portavoces, indicó que las negociaciones “no pueden seguir en marcha porque no han empezado”. “A nosotros el Gobierno no nos ha planteado nada”, remarcó.

Esteban dijo no tener “ni idea” de cuál es el proyecto de PGE que se va a presentar. “Por tanto, no hay por qué hablar de este tema, porque el PNV no está negociando los Presupuestos de 2018”, insistió.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo viernes, 22 de septiembre, el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, los segundos de la presente Legislatura.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se elaborarán sobre la base de un límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, de 119.834 millones de euros. De esta manera, el Ejecutivo ha elevado el ‘techo de gasto’ un 1,3% en comparación con el de los PGE de 2017, que quedó en 118.337 millones.

