PRESUPUESTOS. EL PDECAT VE EN LA NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS UNA PRUEBA DE LA INESTABILIDAD GENERADA POR EL 155 EN CATALUÑA

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, subrayó este martes que la "incertidumbre" sobre la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado es la demostración de la inestabilidad que ha generado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.



Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados justo al tiempo que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se disponía a exponer el contenido del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, un trámite que se inicia "con incertidumbre" sobre la capacidad del Gobierno para sacarlos adelante.

Si en algún momento el Gobiero creyó que la cuestión catalana "se había resuelto" con la aplicación de ese precepto constitucional, subrayó, la "incertumbre" sobre los Presupuestos demuestra que no solo "no ha servido" para aplacar la situación en Cataluña sino que "ha complicado todavía más" la estabilidad en España.



