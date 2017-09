PRESUPUESTOS. EL PP DICE QUE “NO ES NECESARIO MARCARSE UNA FECHA”, SINO LOGRAR EL ACUERDO “SUFICIENTE”

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, defendió este martes que “no es necesario en estos momentos marcarse una fecha” para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, sino que ahora hay que lograr un “acuerdo suficiente” para evitar una prórroga presupuestaria.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz parlamentario del PP remarcó que la aprobación de los PGE se trata de una competencia del Gobierno, que sigue en un diálogo abierto con distintas formaciones políticas con el objetivo de tener aprobadas las cuentas públicas antes del 31 de diciembre.

De esta forma, prosiguió, se dará respuesta a lo que España necesita, esto es, “sostener la estabilidad, el crecimiento y la creación de empleo”. “Yo creo que no es necesario en estos momentos marcarse una fecha, lo importante es que lleguen con acuerdo suficiente, acuerdo político y social”, expuso.

Insistió en que es el Gobierno, y no el PP, quien “maneja los plazos” con el objetivo de tener los PGE de 2018 aprobados antes de finalizar el año y, por tanto, que no haya una prórroga. “Insisto, esto le compete al Consejo de Ministros. Yo no estoy, a lo mejor algún día estoy...”, bromeó Hernando.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso