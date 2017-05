PRESUPUESTOS. CS ACUSA AL PSOE DE INTENTAR "TAPAR CON POPULISMO FISCAL SU GRAVÍSIMA CRISIS INTERNA"

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Francisco de la Torre, acusó este jueves al PSOE de intentar "tapar con populismo fiscal su gravísima crisis interna".

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Francisco de la Torre defendió la decisión "democrática" y "con todas las garantías" aprobada el día anterior por la Mesa de la Comisión y que implica dejar fuera del debate más de 4.000 enmiendas parciales de los grupos parlamentarios.

Insistió en que no se pueden aprobar enmiendas que implican un gasto de más de 46.000 millones de euros cargados a una sección que dispone solo de 15 millonoes, porque son 3.000 veces más de los recursos disponibles. "No se puede gastar lo que no se tiene", sentenció.

Denunció que el PSOE está "completamente podemizado" y alertó de que esa premisa sobre el gasto no solo está recogida en el Reglamento del Congreso de los Diputados y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria sino que es de "puro sentido común".

Lo que el PSOE y otros grupos pretenden, denunció, es "una estafa a los ciudadanos" al prometer cosas "que sabe perfectamente que no hay financiación para pagarlas".

