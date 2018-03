PRESUPUESTOS. CS URGE AL GOBIERNO A "MOVER FICHA" PARA ASEGURAR LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

La dirección de Ciudadanos urgió este lunes al Gobierno a "mover ficha" para asegurar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, aunque de momento no hay "ninguna novedad" y "ya urge" cerrar acuerdos si el Consejo de Ministros los quiere presentar el martes de la próxima semana.



Aunque después de la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros queda toda la tramitación parlamentaria, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, subrayó en rueda de prensa que no ha habido ninguna novedad respecto a la situación de "bloqueo" de semanas ateriores y "ya urge" ir cerrando acuerdos. Por el momento, insistió Villegas, "el Gobierno no ha movido ficha" y parece que sigue dando prioridad a la "protección a sus imputados" por encima de los acuerdos con Ciudadanos.

Villegas insistió en que para conseguir el respaldo de Ciudadanos el Gobierno tiene que rebajar el IRPF a las rentas más bajas, lo cual entre otras cosas permitiría aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas con una pensión inferior a 17.000 euros anuales, incrementar una semana el permiso de paternidad, impulsar una deducción de mil euros anuales para plazas de escuelas infantiles de cero a tres años, comenzar la equiparación salarial entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y apartar a la senadora Pilar Barreiro por su imputación en el 'caso Púnica'.

Pese a que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra ella, Villegas subrayó que su situación procesal no ha cambiado, como tampoco la exigencia de Ciudadanos ni la posición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, más proclive a "proteger" a la senadora que a dar "un paso al frente" para cumplir su acuerdo.

En las conversaciones sobre Presupuestos, explicó Villegas, Ciudadanos pretende consolidar esa bajada del IRPF para pensionistas con pensiones de hasta 17.000 euros al año, que son cerca del 25% del total, que en el caso de quienes perciben unos 14.000 euros supondría dejarles unos 60 euros más al mes en el bolsillo. Además, quieren plantear la posibilidad de subir las más bajas.

Villegas apeló al informe del Defensor del Pueblo conocido este lunes para alertar de la necesidad de consolidar el crecimiento económico pero con un "reparto justo" en la salida de la crisis, para devolver los esfuerzos a quienes peor lo han pasado.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso